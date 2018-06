Tras las gestiones del Juzgado de Mocoretá, un joven de 20 años accedió a su primer DNI

Desde el Poder Judicial de Corrientes informaron ayer que un joven de 20 años obtuvo su Documento Nacional de Identidad (DNI), tras haber acreditado con testigos su nacimiento en otra provincia. Fue “el Juzgado de Paz de Mocoretá quien tramitó su inscripción tardía, sin costo y sin patrocinio letrado”, destacaron.

En este contexto, explicaron que una persona identificada con las iniciales “A.D.V se presentó ante el Juzgado para expresar que había nacido en el Eldorado (Misiones) hace 20 años, pero no estaba anotado allí. Y por tanto, no tenía documentación que acreditara su identidad”.

Ante esta situación, detallaron que “lo que se hizo fue iniciar, acompañado por su madre, un trámite denominado información sumaria que es un proceso voluntario que tiene como objetivo reunir elementos probatorios para que la autoridad competente, en este caso el juez, tome una decisión, cuando existe duda sobre determinados hechos o conductas”.

Así, el juez Luis Podestá obtuvo el “Certificado negativo de inscripción” que probaba que el joven no estaba inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Misiones, y que ello resultaba coincidente con el informe del Registro Nacional de las Personas.

Luego, obtuvo un Certificado médico de “Edad presunta y Sexo” en el que se constataron las características que hacen a la persona del interesado, según detalles expuestos por el Director del Hospital de Mocoretá “Santa Catalina”.

Esos documentos, las declaraciones testimoniales de dos mujeres y el reconocimiento de la madre del joven, permitió al magistrado corroborar los datos y detalles aportados.

En base a esto, Podestá aprobó la información sumaria, ofició al Registro Provincial de las Personas de Misiones para que proceda a la respectiva inscripción y posterior entrega del Documento Nacional de Identidad. Así, el Juzgado de Paz de Mocoretá garantizó el acceso a la Justicia, eliminando los obstáculos económicos y de la distancia.