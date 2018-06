Triaca dijo que “la CGT no propuso nada” y alentó el diálogo por sectores con gremios

El Gobierno nacional reiteró ayer que el “paro nacional no sirvió para nada para resolver los problemas” de la Argentina y de cara al futuro inmediato descartó la posibilidad de avanzar con una convocatoria formal a la CGT, aunque alentó el diálogo por separado con cada sector del mundo gremial.

Luego de la conferencia de prensa que ofreció la central obrera para analizar el paro nacional, el ministro de Trabajo Jorge Triaca dijo que “la CGT no ha planteado propuestas y la Argentina necesita de propuestas”. En contraposición, admitió que Cambiemos no pondrá techo en la negociación de paritarias con los gremios.

Inmediatamente, el ministro aclaró que el Gobierno no tiene problemas en dialogar con la CGT, pero condicionó ese diálogo a que se de “siempre y cuando encontremos ese mecanismo por el cual podamos sostener lo que hemos hecho y que se entienda que el gobierno debe cuidar los recursos fiscales”.

Triaca adelantó que por ahora no se prevé una convocatoria amplia y formal al pleno de la CGT. Sin embargo, dijo que el Ejecutivo encarará en lo inmediato charlas con diferentes sectores del sindicalismo. Así, comenzará el diálogo con el sector automotriz, grupos gremiales de la energía renovable y otros sectores afines a la producción.