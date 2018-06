Artistas locales llenarán de música el Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes será escenario mañana a las 20, de una nueva entrega del ciclo “Música en el Museo” que en esta oportunidad presentará “Te lo digo cantando… pero en ingles” a cargo de integrantes del taller musical Incanto dirigido por el tenor Sergio Casco. Los artistas interpretarán obras del repertorio internacional y la entrada es gratuita.

Las paredes del Museo de Bellas Artes se llenarán de música. Será en el marco del ciclo que viene llevando adelante bajo el nombre “Música en el museo”. Es una forma más de acercar al público a este valioso espacio cultural con el que cuenta Corrientes y que en los últimos tiempos no sólo permitió a los artistas plásticos mostrar sus obras sino que además ofrece un espacio para el cine, para que los autores presenten sus libros y los músicos muestren su arte.

Precisamente por ello, mañana a las 20 en el marco del ciclo Música en el Museo tendrá lugar el concierto “Te lo digo cantando... pero en Inglés”. Se trata de un espectáculo que estará a cargo de los alumnos del taller musical Incanto dirigido por Sergio Casco.

En esta ocasión, la música que se podrá disfrutar corresponde al género pop y baladas en Inglés. Según informaron desde el taller de Incanto, quienes subirán a este escenario en la jornada del jueves son Jazmín y Victoria Machado, Tabaré Abeledo, Camila Zabala, Facundo Noble, Paola Rodríguez, Franco Gastiasoro, Martina Velazco, Leandro Montiel, Gimena Jorge, Sofía Richieri, Gastón Wendler y Gustavo Schneider (estos últimos preseleccionados del ciclo La voz). Ambos serán los encargados de armonizar en sus voces famosas melodías como “You raise me up”, “When I was your man”, “One and only”, entre otros

“ Lo que buscamos con estas puestas en escena es seguir potenciando a futuros artistas y abriendo nuevos espacios para que los alumnos puedan vivenciar la experiencia de subir a un escenario y ofrecer su talento al público”, dijo Sergio Casco.