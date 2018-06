Audiencia de casación en el STJ sobre pedidos de excarcelacion de Corona, Lesieux y un ex funcionario de Curuzú Cuatiá

El Superior Tribunal de Justicia definirá hoy en una audiencia de casación si los ex intendentes de Perugorría, Angelina Lesieux y Jorge Corona, permanecerán detenidos en la comisaría de Curuzú Cuatiá, por una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el manejo de fondos para obras públicas.

La petición fue denegada por la Cámara de Apelación en lo Criminal de Mercedes y, anteriormente, por el Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá, tal como informó El Litoral en ediciones anteriores.

El recurso de casación alcanza a los ex funcionarios que lo solicitaron: Angelina Lesieux, Jorge Corona. También, esto será para el ex integrante del gabinete municipal de Curuzú Cuatiá Ramón Eduardo Ocampo, investigado por presunto hurto de energía y otras anomalías en su función.

En la audiencia, que tendrá modalidad oral, los imputados pueden o no comparecer, debiendo estar representados.

El abogado es el doctor Marcelo Hanson, quien expondrá los motivos por los cuales considera que sus defendidos deberían permanecer en libertad mientas se desarrolla el proceso judicial de que aborda la cuestión de fondo.

Para las 8 está prevista la audiencia de Corona; a las 9 Lesieux; mientras que la que corresponde a Ocampo será a las 10.