Córdoba y Regatas se juegan el último boleto a las semifinales

Se disputará hoy la séptima y última fecha de la fase de grupos de la Copa Palacio, certamen organizado por la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc).

Tras los accesos de San Martín, Hércules y Alvear a semifinales, resta definir el cuarto elenco que jugará dicha instancia.

Hay dos equipos con posibilidades de completar el lote de semifinalistas y justamente esos elencos se enfrentarán entre sí en la noche de hoy. Se trata de Córdoba y Regatas Corrientes, quienes se medirán desde las 21 en cancha de Alvear en duelo correspondiente a la Zona A.

Por este mismo grupo ya se clasificó San Martín, en tanto que por la Zona B accedieron al lote de los cuatro mejores Hércules y Alvear.

Restando jugarse la última fecha las posiciones indican lo siguiente en la Zona A: San Martín 12 puntos (6-0); Regatas 11 puntos (5-1); Córdoba 10 puntos (4-2); Juventus 9 puntos (3-3); Frondizi 7 puntos (1-5); Independiente 8 puntos (2-4); y 1536 Viviendas 7 puntos (1-5).

En cuanto a la Zona B, la tabla marca lo siguiente: Hércules y Alvear 11 puntos (5-1); Colón y El Tala 9 puntos (3-3); Unión Arroyito 8 puntos (2-4); Sportivo Corrientes 7 puntos (1-5); y Pingüinos 6 puntos (1-5).

La grilla completa de partidos para esta noche, con juegos en cuatro canchas, indica la siguiente programación:

Hoy

Cancha de El Tala

22:15 El Tala vs. Frondizi (Interzonal).

Cancha de Sportivo Corrientes

21:00 Independiente vs. Juventus (Zona A).

22:15 Sportivo vs. Hércules (Zona B).

Cancha de Colón

21:00 1536 Viviendas vs. San Martín (Zona A).

22:15 Colón vs. Unión Arroyito (Zona B).

Cancha de Alvear

21:00 Córdoba vs. Regatas Corrientes (Zona A).

22:15 Pingüinos vs. Alvear (Zona B).