Cruces entre el Gobierno y la CGT tras el paro

El secretario general del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, subrayó que el paro de la CGT “tuvo mucha contundencia” y que “hay silencios que hacen más ruido que una movilización”. Advirtió que si el Gobierno no cambia “el trazado económico, evidentemente se va a agudizar la conflictividad social”.

“Hay silencios que hacen más ruido que una movilización. Fue contundente el silencio en todas las ciudades del país; en todo el país tuvo mucha contundencia”, sostuvo el dirigente gremial.

En diálogo con Radio 10, el secretario administrativo de la CGT señaló que “evidentemente está claro que este paro está manifestando que la sociedad está en contra del trazado económico del Gobierno”.

“El malestar de la sociedad desbordó hasta el propio encuadramiento sindical y la gente se manifestó contra este desorden económico”, insistió el ex diputado nacional.

En ese sentido, el dirigente peronista reclamó que “el Gobierno ponga el oído en ese silencio ruidoso que hizo la sociedad”.

Por su lado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó que con el paro general realizado el lunes por la CGT “no cambia en nada” los problemas por resolver, y ratificó la decisión oficial de seguirla vía del diálogo sectorial, entre empresarios, sindicatos y gobierno, incluida la central obrera con el Ministerio de Trabajo.

“Vamos a seguir trabajando sector por sector, y dialogando con las autoridades de la CGT a través del ministro de Trabajo (Jorge Triaca)”, afirmó el funcionario en declaraciones formuladas en la Casa Rosada al término de la reunión de Gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri.

Horas antes, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, dijo que el paro general convocado por la CGT y otras centrales sindicales “empobreció a la Argentina” y que “tuvimos una recaída y nos estamos levantando, nos quieren pegar, y no lo van a lograr”.