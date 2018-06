La banda de Pato Fontanet llega al Cocomarola

Don Osvaldo, la banda del Pato Fontanet, tocará en Corrientes el sábado 1 de septiembre en el Anfiteatro Cocomarola (Avenida Sarmiento y Patagonia). Las entradas están en venta desde hoy en Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y a través de la web.

El show empezará puntual a las 21. Para que el acceso sea tranquilo y con la mayor comodidad, se solicita asistir temprano ya que las puertas estarán abiertas desde las 18. La producción informa que se pondrán a la venta 6000 localidades por función. Las entradas son dobles (calco + entrada con código de barras digital + stamping de seguridad). Por separado, no tienen validez para ingresar al anfiteatro es imprescindible que estén las dos juntas. Tener en cuenta que sólo se venderán hasta 4 por persona en el total de la venta, sin excepción.

El precio único es de 700 pesos, más el costo de venta 50 pesos. Ningún punto de venta podrá alterar el valor. No se venderán entradas en la puerta del establecimiento, por lo que desde la producción se solicita no concurrir al show sin entrada, ya que eso sólo favorece a las complicaciones de seguridad y a los oportunistas de la reventa o venta de tickets falsos. No estará permitido el ingreso a menores de 7 años.

Los puntos oficiales para adquirir los ticketts son: en Corrientes Que sea Rock (Pellegrini 1427); Resistencia Opui, espacio de culto (Mitre 225); Formosa El agite, rock & fútbol (Av. Italia 1246) y La cornisa pool (J.F. Cancio 1138 - Clorinda); en Posadas That metal shop (Jujuy 2492) y en www.edenentradas.com.ar.