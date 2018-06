Luego de 3 años, vuelve Pedro Aznar a Corrientes

A tres años de su última visita al Litoral, Pedro Aznar vuelve en agosto a Corrientes y Resistencia en el marco de su gira “Resonancia”. Los shows serán el sábado 10 en Resistencia (en el Complejo Cultural Guido Miranda) y el domingo 12 en Corrientes (Teatro Juan de Vera), donde ofrecerá un espectáculo íntimo y retrospectivo.

Un recorrido por sus canciones más emblemáticas en formato íntimo es la propuesta que trae a Aznar al Litoral. En el marco de Resonancia, lanzará un box set con toda su discografía solista acompañado de un libro, donde contará detalles e historias de cada CD, además de reflexiones sobre su trayectoria musical. La cercanía que se logra en este formato es muy especial.

El espectáculo de Aznar permite descubrir la esencia de las canciones, o asomarse a su arquitectura. Vale resaltar que el artista ya lanzó un EP con cuatro canciones nuevas y un disco doble de esenciales, en formato CD. La gira Resonancia lo llevará por toda la Argentina, Chile, México, Colombia y Estados Unidos, totalizando unos 100 shows hasta finales de este año.

Las entradas se pueden adquirir en el Teatro Juan de Vera de Corrientes a los siguientes valores: Plateas 800 pesos; Tertulia 700; Palco Bajo x 4, 2.800; Palco Alto x 4 2.400 pesos; Cazuela 500; Paraíso 400. Teatro Juan de Vera Corrientes, San Juan 637, teléfono 3794 427442.

En Resistencia, Plateas: 800 pesos; Primer Palco Lateral 2 butacas 700; Primer Palco Lateral filas 7-8-9: 600; Primer Palco Central 600 pesos; Segundo Palco Central 500; Segundo Palco Lateral 400. Complejo Cultural Guido Miranda, Colón 164, tel. +549 3624 425442

Pasos recientes

Aznar se presentó en el Teatro Coliseo de Buenos Aires con localidades agotadas. Fue sorprendido por Olivia Harrison, la viuda de George Harrison, quien subió a la web oficial del ex Beatle la versión de Pedro de “Isn't it a pity”, diciendo que se trata de una maravillosa versión en español del renombrado músico argentino.

Participó de Experiencia Piazzolla en el Konex, donde preparó un show especial junto a Escalandrum, el sexteto que lidera Daniel “Pipi” Piazzolla, con un repertorio que homenajeó la obra de Astor.

Viajó a Nueva York convocado por el National Sawdust & Americas Society para participar de un tributo a Mercedes Sosa (Women in Music: A tribute to Mercedes Sosa “The Voice of Latin America”). Brindó una master class en México DF conmemorando el 15º aniversario de la revista Sound:Check, además realizó un concierto en el Festival de Aguascalientes.