Perú se despidió con un triunfo sobre Australia

Los peruanos tuvieron que esperar 36 años para volver a disputar una Copa del Mundo y ayer se despidieron de Rusia 2018 con una sonrisa: vencieron 2 a 0 al combinado de Australia en uno de los partidos que cerró el Grupo C.

Perú no participaba de una cita mundialista desde España 1982. Luego de sus dos caídas en las jornadas previas, ayer los dirigidos por Ricardo Gareca derrotaron al seleccionado australiano con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero.

El equipo peruano debió esperar 40 años para volver a ganar un partido en un Mundial, ya que no triunfaba desde su victoria 4 a 1 sobre Irán en la primera fase del torneo que se jugó en la Argentina en 1978.