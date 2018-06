Puente: municipios expusieron su malestar y Cancillería ratificó la vigencia del proyecto

Se realizó ayer en Monte Caseros, tal como anticipó El Litoral, la reunión del Comité de Integraciones Fronterizas, del que participaron autoridades de los municipios de la ciudad correntina, así como de la uruguaya Bella Unión, además de funcionarios de entidades bilaterales de Cancillería.

En primer lugar, la bienvenida la dio el jefe comunal local, Miguel Olivieri, quien dijo: "Agradezco la presencia de todos ustedes aquí, esto muestra el interés que tenemos todos en la integración de nuestros países, pero también tengo que ser honesto, estamos -desde hace cuatro años que estoy en el gobierno-en la peor integración de países y lo más lamentable es que esto no tiene nada que ver con Bella Unión y ni Monte Caseros y duele, porque nosotros que estamos viviendo a diario lo que nos sucede a cada localidad y queremos a nuestros hermanos y queremos ir a visitarlos o que ellos nos visiten y la verdad es que lo único que tenemos son inconvenientes".

Recordó que en octubre pasado, "después de haber ido durante cuatro años periódicamente a la Caru (Comisión Administradora del Río Uruguay) a defender con las autoridades de Bella Unión el proyecto del puente internacional (entre estas dos ciudades), en aquel entonces, en una reunión de la CTM (Comisión Técnica Mixta) en Salto que después de cinco años se juntaba la Codefro (Comité de Frontera) y se relanzaba esa comisión, nos encontramos con una desagradable sorpresa".

Indicó que "dentro de los temas de la Codefro uno de los puntos era un puente entre Concordia y Salto. Entonces, nosotros que estamos representando a nuestros pueblos a veces sentimos que nos toman el pelo, y esto no puede ocurrir. Entiendo que el Canciller Argentino es de Concordia y es amigo del Gobernador, pero no puede entrar por una puerta de atrás, sentarse en un estrado y sin siquiera estar con las autoridades presentes y plantear la necesidad de un puente para que los estudiantes de Concordia y Salto les quede 70 km más corto el trayecto".

Ante lo cual, comentó, según publicó Monte Caseros On Line que "con la gente de Bella Unión decidimos retirarnos y manifestar nuestra disconformidad, porque ni siquiera tuvimos la posibilidad después de ese encuentro de hablar con el Canciller. Estas son las cosas que nos cansan, porque siempre hay alguien que está por arriba nuestro que, sentado detrás de un escritorio, tienen que tomar decisiones sin considerar y hablar con los gobiernos locales".

Tal como se informó en la edición del domingo, Olivieri ratificó que este miércoles "hay un encuentro en Concepción de Uruguay y fuimos invitados por la Cuenca del Rio Uruguay para manifestar todo esto. Entonces, hace cuatro años que nos venimos juntando en este mismo comité y todo el tiempo manifestamos lo mismo, pero todo queda en charlas, porque cuando depende de nosotros, como por ejemplo, traer facultades para la ciudad, hacer una cuadra de pavimentos o prestar servicios lo decidimos acá, pero en estos casos internacionales cuando dependemos de la voluntad de otro, se complica".

Ratifican proyecto

También se leyó una nota recibida de Paysandú (Uruguay), en la cual las autoridades de dicha ciudad dejan constancia de la preocupación por la tardanza de las autoridades pertinentes en encontrar solución adecuadas en los problemas concretos, un asunto que complica a las ciudades de ambas márgenes del río. En la misiva se manifiesta que el Comité de la Cuenca Rio Uruguay declaró de interés regional el proyectado puente binacional.

En tanto, por la Cancillería de Uruguay habló Javier Vidal, y dijo, "venimos a debatir y está bueno que nos marquen la agenda y nos digan las cosas. En relación al puente, el único que está en agenda es el Puente Monte Caseros-Bella Unión, ahora se discutirá el financiamiento y navegabilidad. Nosotros como Uruguay necesitamos un puente, también debemos discutir en relación a los puerto y que debe hacerse en cada ciudad", señaló.

"La presión, es la que necesitamos. No podemos inventar nada desde un escritorio,precisamos los elementos que surgen en estos ámbitos”, dijo Vidal.