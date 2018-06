Tozudez de los trasnochados

Ni bien Mauricio Macri se alzó con el triunfo en las elecciones presidenciales, la oposición y principalmente el kirchnerismo prometieron a viva voz hacer todo lo posible para que Cambiemos no termine su mandato.

Esa promesa se hizo más frecuente a medida que se fueron conociendo las medidas de Gobierno, que en opinión de la oposición son desfavorables para el pueblo.

Piquetes, cortes de rutas, violentas concentraciones, protestas de movimientos sociales y manifestaciones de todo tipo vienen acosando -desde el principio de la actual gestión gubernamental- al actual Gobierno que, es necesario reconocer, con mucho sacrificio procura corregir el desastre en el que dejó el país la gestión del kirchnerismo.

La central obrera concretó el lunes la tercera huelga general al presidente Macri que ya tiene una cada diez meses (De la Rúa sufrió una cada tres meses, a Alfonsín la CGT declaró nada menos que 13 paros, y ninguno a Cristina Kirchner en su primera presidencia).

Le medida de fuerza dejó varias lecturas: de no haber parado el transporte la huelga no hubiese tenido el éxito logrado; fueron miles las personas que estuvieron dispuestas a trabajar y que no pudieron hacerlo precisamente porque no tenían cómo trasladarse, y en un acto un sindicalista terminó señalando lo que todos sabemos: “Vamos a seguir empujando por un plan de lucha hasta que caiga el Gobierno”.

Se trata del ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, quien en un acto que organizaron agrupaciones de izquierda en el Obelisco, dijo: “Sepan muy bien que este paro se hizo a pesar de la CGT, se hizo con la fuerza que vino de abajo. Con la misma fuerza vamos a seguir empujando por las 36 horas y por un plan de lucha hasta que caiga el Gobierno”.

Sobrero aseguró que “todos los días los trabajadores sufrimos tarifazos, despidos y persecuciones”, al tiempo que acusó al Gobierno de “jugar a la timba financiera con la plata de los docentes y la salud”. “Hay motivos de sobra para parar”, afirmó.

Durante su discurso, el dirigente sindical cuestionó la tardanza de la central obrera para convocar a un paro general.

Por último, le pidió a los manifestantes “seguir la pelea hasta el final” y aseguró que “hay dos trincheras” en las que se puede estar: “O se está con los trabajadores o se está con este Gobierno cipayo del FMI”.

Después de que desde la Casa Rosada salieran a cruzarlo por sus dichos, Sobrero pidió perdón a través de su cuenta de Twitter y explicó: “Lo que quise decir es que caiga el plan económico del Gobierno”.

Es poco creíble el pedido de perdón de Sobrero. Si dijo esa frase es porque lo pensó. Difícilmente un gremialista como él, con trayectoria y experiencia en dirigirse a sus afiliados, diga lo que no piensa.

El Gobierno le apuntó “a los que creen que hay que volver al pasado” y habló de “actitudes poco democráticas”.

Primero, Jorge Triaca se refirió al tema en Balcarce 50. “No lo escuché. Pero muestra las actitudes poco democráticas de algunos”, dijo el ministro de Trabajo cuando lo consultaron acerca de las declaraciones de Sobrero.

Más tarde, por la noche, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich también lo criticó con dureza. “En una Argentina que vivió tantas veces fines trágicos de nuestra democracia, hablar de que se caiga un gobierno es una infamia. Hay que aprender a tener otros términos, a decir 'vamos a tener una propuesta, será mejor y lo demostraremos en las urnas'”, dijo la ministra de Seguridad.

Por más que se quiera negar, indudablemente hay sectores de la oposición que hacen fuerza -una misión prometida desde un principio- por el fin de la gestión de Cambiemos antes de tiempo.

Lamentable. No se puede poner en riesgo la democracia que supimos conseguir por la tozudez de los trasnochados de siempre.