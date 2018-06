Japón irá por el pase a los octavos frente a la eliminada Polonia

(Infobae) El entrenador Akira Nishino podría ser perdonado si Japón consigue el empate que necesita contra la eliminada Polonia para alcanzar los octavos de final del Mundial-2018.

Hace poco más de dos meses ni siquiera estaba a cargo del combinado nacional y su jugador más conocido, Keisuke Honda, estaba lejos de subirse al avión camino a Rusia.

Ahora Japón solo necesita un empate contra la eliminada Polonia en Volgogrado para llegar a los últimos 16, gracias a una igualdad tardía de Honda contra Senegal.

En su debut, los nipones consiguieron el primer triunfo de la historia de una selección asiática frente a una sudamericana en la Copa Mundial, cuando derrotaron 2-1 a Colombia, que jugó prácticamente todo el partido con 10 hombres.

Incluso una derrota puede ser suficiente si Senegal vence a Colombia, aunque Japón depende de sí mismo solo meses después de que sus esperanzas en el Mundial parecieran remotas.

La Asociación de Fútbol de Japón apostó por despedir al entrenador bosnio Vahid Halilhodzic en abril después de una serie de actuaciones decepcionantes e informes que alertaban de fricción con algunos jugadores.

La decisión dio vuelta al rumbo nipón y los escépticos han sido silenciados por el Japón bien organizado de Nishino, que juega con ritmo, astucia y no poca habilidad para mantenerse invicto en la cima del Grupo H en Rusia.

Fricción con el DT

De hecho, el exdelantero del AC Milan y el CSKA de Moscú no estaría en la Copa del Mundo si Halilhodzic todavía estuviera a cargo del equipo, por lo venenosa que se tornó su relación con el exseleccionador.

Honda, quien ahora juega para Pachuca en México, se convirtió en el primer jugador japonés en anotar en tres Mundiales después de salir como suplente para marcar en el empate 2-2 ante Senegal.

En agosto pasado, el futbolista vio desde el banquillo cómo Japón se aseguraba su lugar en Rusia con una victoria en casa contra Australia, enfrentado al seleccionador de entonces.

"Hubiera sido vergonzoso para mí someterme al tipo de fútbol que practicaba Halilhodzic para ser convocado", dijo a la emisora nacional NHK. "Estoy orgulloso de haberme mantenido fiel a mí mismo".

Los partidos anteriores entre Japón y Polonia dan pocas pistas sobre el posible resultado del jueves en el Volgograd Arena. Han jugado solo dos amistosos y Japón ganó ambos, el último en 2002.

Predicción atrevida

El capitán de Polonia, Robert Lewandowski, apeló al orgullo de su equipo después de que los europeos fueran eliminados. Los polacos llegaron a Rusia con muchas esperanzas de llegar a la fase de octavos de final por primera vez desde 1986, pero la derrota 3-0 ante Colombia confirmó su salida temprana después de perder en su debut por 2-1 frente a Senegal.

"Ahora nos damos cuenta de que no lo hicimos lo suficientemente bien, pero eso es algo que no podemos superar", dijo el delantero del Bayern Munich el martes. Lewandowski, que no ha dejado rastro de su clase en el torneo, insinuó una retirada internacional cuando dijo que el choque entre Japón sería "para algunos de nosotros… nuestro último partido con la selección nacional".

Su oponente Honda, tan famoso por sus declaraciones atrevidas como por sus cortes de pelo, dijo que no iba a cambiar sus predicciones pasadas de que Japón levantaría la Copa Mundial. "Sé que le prometí a los japoneses que ganaríamos la Copa del Mundo", recordó antes de partir hacia Rusia.

"No lo he olvidado. Francamente, es por eso que quiero ir al Mundial y mostrar cuánto significa para mí luchar por el título".

Una victoria o empate el jueves puede mantener vivo el sueño para los samurais y Honda, que a sus 32 años probablemente dispute su último Mundial.