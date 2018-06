Amenazaron de muerte al fiscal del juicio a Nahir

El fiscal Sergio Rondoni Caffa pidió este lunes a los jueces la prisión perpetua de Nahir Galarza, la joven que está siendo juzgada en Gualeguaychú por haber matado de dos disparos a su novio, Fernando Pastorizzo. Tras esa solicitud, tanto él como su esposa fueron amenazados.

El primer mensaje le llegó a la mujer, a través de Facebook: “Van a tener un problema muy serio. Tu marido es un machista hijo de puta”, publicaron. Luego, le escribieron directamente al fiscal: “Tené cuidado de no aparecer con un tiro en la cabeza hijo de puta”.

Los dos mensajes fueron enviados al mismo momento. Tras recibirlos, Rondoni Caffa hizo una denuncia para que se investigue la procedencia de esas amenazas.

Conocida la denuncia, José Ostolaza, abogado de Nahir, le mandó un mensaje al fiscal solidarizándose por su situación: “Me pongo a su disposición para lo que necesite”.

Este lunes, Nahir Galarza declaró para negar una relación de noviazgo con la víctima y asegurar que los tiros habían salido del arma homicida por accidente. Unas horas más tarde, Rondoni Caffa pidió a los jueces la prisión perpetua para Galarza por existir un vínculo entre la acusada y la víctima, lo que genera el agravante.

Las querellas, tanto la que representa a la madre de Pastorizzo como la que representa al padre, solicitaron la misma pena y sumaron el agravante de la alevosía porque consideraron que Nahir planificó el crimen, engañó a la víctima, lo traicionó y le disparó por la espalda, a quemarropa.

Este martes, el Tribunal decidió extender la prisión preventiva de la acusada y confirmó que el martes 3 de julio será la lectura del veredicto.

Este martes fue la última jornada del juicio. La defensa se encargó de realizar los alegatos de clausura y durante toda la audiencia intentaron demostrar que la joven era víctima de violencia de género, que era acosada y golpeada y que lo que ocurrió la noche del crimen no fue más que un accidente en el cual se le escaparon los dos tiros.

En esta audiencia los defensores dijeron que era mentira que había planificado el asesinato, como plantearon desde la querella: “Acaso una persona que tiene proyectado irse de vacaciones con amigas a Villa Gesell ¿Puede pensar en matar a alguien?”, dijo su abogado. También insistió en que no había una relación amorosa: “No eran novios”. De esa manera intentó convencer a los jueces de que no existió la alevosía ni tampoco el vínculo, dos agravantes que pidió la parte acusadora y que pueden condenar a Nahir a prisión perpetua.