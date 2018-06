Argentina recibe a Panamá en el marco de las eliminatorias

En el marco de la clasificación para el Mundial de Básquetbol de China 2019, la Selección argentina recibirá hoy a Panamá desde las 21 en el estadio Aldo Cantoni de San Juan. El cotejo corresponde a la tercera ventana de la eliminatoria que se cerrará el domingo 1 de julio, cuando los conducidos por Sergio Hernández visiten a Uruguay en el Palacio Peñarol de Montevideo.

El equipo argentino, que reúne 7 puntos, estará compuesto por los siguientes jugadores: Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola y Luca Vildoza (bases); Eric Flort, Nicolás Brussino (escoltas); Máximo Fjellerup, Patricio Garino y Franco Giorgetti (aleros); Luis Scola y Javier Saiz (ala pivotes); Marcos Delía y Roberto Acuña (pivotes).

Para el compromiso de esta noche fue descartado Gabriel Deck por una lesión en la pantorrilla derecha. En tanto que se aguardará hasta último momento para determinar si el jugador de San Lorenzo se suma al equipo para viajar a Uruguay.

“A nosotros no nos son favorables las ventanas, porque no nos permiten entrenar tanto. No nos resulta cómodo juntarnos dos días antes y jugar. Y sabemos que el jugador argentino se fortalece en la práctica, entrenándose, compitiendo”, sostuvo el entrenador Hernández.

Con miras a los dos próximos encuentros, Hernández

exige prudencia y respeto: “A la gente no le suena que Panamá y Uruguay se destaquen en el básquet. Así estamos en el Mundial de Rusia 2018, se piensan que no jugamos con nadie. El margen entre países se achicó en todos lados”, ejemplificó.

Según el entrenador, los dos equipos no presentan demasiadas diferencias en sus estilos de juego: “Son dos equipos con oficio, que pueden ser peligrosos y quieren lo mismo que nosotros, que es clasificar al Mundial”, aseguró el DT, de 54 años.

“Uruguay (que hoy visita a Paraguay) es un equipo que viene jugando desde hace un tiempo. Tiene jugadores como (Bruno) Fitipaldo o (Esteban) Batista con mucho rodaje y oficio, más allá de las ausencias”, describió Hernández.