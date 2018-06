El buque ‘Lifeline’ atracará en Malta con 230 migrantes a bordo

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, afirmó ayer que permitirá al barco de la ONG alemana ‘Lifeline’ acceder a sus puertos después de haber alcanzado un acuerdo para repartir a los refugiados que se encuentran a bordo entre ocho países de la Unión Europea (UE).

Muscat citó que los países que se han sumado a esta iniciativa son Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Francia, Malta y Bélgica, y añadió que espera “una confirmación de otro Estado miembro que se unirá” y que es Holanda.

El primer ministro confió en que el barco pueda acceder a un puerto maltés en las próximas horas, lo que pondrá fin así a la situación de espera que ha vivido la ONG, que ha permanecido seis días en el Mediterráneo con unos 230 inmigrantes a bordo.

Muscat avanzó que los refugiados “serán protegidos por los Estados miembros”, mientras que “no serán acogidos aquellos que no cumplan los requisitos para la solicitud de asilo”. “Cada uno acogerá según su capacidad y no quiero dar números ahora, porque antes tenemos que ver las personas a bordo, su peligro y situación. Tenemos que estudiar a cada caso y luego el número de menores no acompañados”, apuntó.

La embarcación de la ONG Lifeline ha permanecido en los últimos días en aguas internacionales frente a Malta, a la espera de que algún país europeo lo acogiera, tras las negativas de las autoridades italianas y maltesas a abrir sus puertos. Muscat afirmó que este caso es único y rechazó que se compare con el que vivió el Aquaruis.