Escape de gas: murió un funcionario

Un ex funcionario del Gobierno porteño y ex asesor del Ministerio de Transporte de la Nación, murió en la noche del martes por intoxicación por monóxido de carbono.

Se trata de Miguel Bomchil, de 34 años, que había sido asesor de la cartera que encabeza Guillermo Dietrich. El mismo ministro confirmó el fallecimiento en diálogo con la prensa metropolitana.

Bomchil murió en su departamento de Guatemala al 5500, en Palermo, donde vivía solo. Su cuerpo aún está en al morgue a la espera de las pericias que confirmen la causa de su muerte. Según las primeras hipótesis, habría sido por monóxido de carbono, aunque las primeras personas que ingresaron al domicilio aseguraron que había olor a gas.

Bomchil se había recibido de abogado en la Universidad Austral, donde también había cursado el programa de Comunicación Institucional. “Nos conocimos trabajando en una consultora de comunicación. El empezó a trabajar en el PRO a fines de 2009, principios de 2010. Se sumó a la Subsecretaría de Transporte de Gobierno de la Ciudad, pero él tenía más ganas de meterse en la gestión, en la política”, contó su amigo y ex compañero Gustavo Gómez Repetto.

“Los desafíos me mantienen en marcha. Me llenan de entusiasmo, energía y creatividad, mientras que la comodidad las zonas son de poco atractivo para mí. Es por eso que aunque vengo de una familia de abogados, elegí encontrar mi propio camino y me metí en la política tan pronto como me gradué como abogado”, escribió sobre sí mismo Bomchil en su perfil de LinkedIn.

En la misma red detalla que fue jefe de gabinete de la Secretaría de Transporte porteña entre enero de 2012 y diciembre de 2015. Había sido uno de los socios fundadores de Generación Política Argentina, también conocida como “La Generación”, la agrupación de jóvenes del PRO.