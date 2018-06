Excarcelación: tras el rechazo del STJ, los 3 ex funcionarios evaluarán cómo insistirán

Los ex jefes comunales de Perugorría, Jorge Corona y Angelina Lesieux están imputados por presuntas anomalías en la administración de fondos nacionales enviados para obras públicas municipales y permanecen detenidos hace más de cuatro meses en Curuzú Cuatiá. En tanto, Eduardo Ocampo que integró el gabinete municipal curuzucuateño está imputado por otra causa y también está cumpliendo con una prisión preventiva desde el 29 de diciembre del año pasado. Si bien los tres consideran que deben estar en libertad mientras se desarrolla el proceso judicial, el pedido les fue denegado en dos instancias y ayer también por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Ahora, evaluarán por qué vía insistirán con el planteo.

“No hay riesgo procesal y tampoco de entorpecimiento, porque en el caso de Corona y Lesieux la investigación se está realizando hace dos años y medio. Ya tomaron múltiples medidas, allanamientos, peritajes, etcétera. Inclusive los dos prestaron declaración y de acuerdo a la normativa vigente ya se tendría que haber resuelto la situación procesal de ambos”, expresó a El Litoral Marcelo Hanson, quien es parte de la defensa de los dos ex jefes comunales como así también de Ocampo.

Precisamente, esas y otras cuestiones de carácter técnico fueron planteadas en las tres audiencias de casación que se concretaron ayer en el Superior Tribunal de Justicia.

Al principio, los ministros Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey Vazquez, Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chain y Eduardo Panseri escucharon primero los fundamentos de Hanson y Jorge Colichelli sobre por qué consideraban que Corona debía ser excarcelado. Luego, el fiscal general César Sotelo expuso su informe.

Posteriormente, los integrantes del STJ se retiraron a deliberar. Tras lo cual informaron que finalmente resolvieron rechazar el recurso de casación.

Inmediatamente después, los dos abogados citados, también ejercieron la defensa de Lesieux. Pero en esta oportunidad, no hubo un cuarto intermedio, sino que continuó con la audiencia prevista por el caso de Ocampo. En esta oportunidad, los fundamentos del recurso que presentó, fueron pronunciados por Hanson y Jorge Buompadre.

Y tras una nueva deliberación, los integrantes del STJ también se expresaron a favor de rechazar ambos recursos.

“En las dos primeras no hubo límites de tiempo pero en la tercera sí, sólo tuvimos 15 minutos para exponer, lo que limitó el derecho a defensa”, indicó Hanson. Al mismo tiempo destacó que “más allá de eso, acá la cuestión es que ellos consideran que no es materia de casación”.

Sin embargo, agregó que “la Corte Suprema ya evaluó y se expidió sobre este tipo de casos en los cuales si bien no hay una sentencia aún, se habilita una excepción”.

En tanto, desde el STJ informaron a través de un comunicado que la decisión que adoptaron se basa en que “los casos no presentaban arbitrariedad, error o valoración parcial de las pruebas, por lo que se estaba ante la inexistencia de vicios graves de procedimiento y errónea aplicación de la ley”.

No obstante, Hanson expresó a este diario que a partir de la decisión del STJ -junto con los demás letrados- consultarán a los tres ex jefes comunales sobre los pasos a seguir. Es que si bien no está en duda que insistirán con el pedido de excarcelación, ahora evaluarán por qué vía lo harán. “Una opción es presentar un recurso extraordinario para ir a la Corte y si no lo objetan en el STJ, aún nos quedaría el recurso en queja. Pero también está la otra opción: hacer nuevas presentaciones en primera instancia, con otros argumentos.

Considerando que las respectivas causas ya avanzaron. No son las mismas que cuando se hizo el pedido que fue denegado inicialmente por el Juzgado de Instrucción”, concluyó Hanson en diálogo con El Litoral.