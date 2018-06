La Real Academia Española estudia incluir en el diccionario la palabra “machirulo”

La lengua se construye con el uso. Durante los últimos años, cientos de palabras antes inexistentes comenzaron a poblar los discursos de los hablantes en español, que ya tienen permitido usar, según la Real Academia Española (RAE), términos como “tuitear” (comunicarse por medio de tuits) o “euroescepticismo” (desconfianza hacia los proyectos políticos de la Unión Europea).

Ahora, en medio de una ola femenina que busca terminar con la disparidad de género y con los abusos y la violencia del machismo, la académica española Soledad Puértolas quiere introducir en el diccionario la palabra “machirulo".

¿Cuándo se hizo conocida esta palabra? Fue hace pocas semanas, cuando la ex presidenta Cristina Kirchner calificó al actual mandatario argentino, Mauricio Macri , como tal luego de que en un discurso él pidiera a los legisladores nacionales que no se dejaran llevar por sus “locuras”. “Tratar de loca a una mujer. Típico de machirulo”, escribió en las redes sociales la ex mandataria y dio sin saberlo un puntapié inicial a este pedido.

Meses atrás, en España ocurrió un episodio semejante. La palabra fue utilizada por la portavoz de Podemos, Irene Montero, en referencia al diputado del conservador Partido Popular Ángel Luis González, quien tuvo un encontronazo con Pablo Iglesias.

“Un poco machirulo le he visto, así que la próxima vez que se acerque al escaño un poco más educadamente y sin tanto machirulismo como tiene el Partido Popular”, dijo.

Con estos antecedentes, Puértolas, hizo el pedido con fundamentos.