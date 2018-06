Macri anunció paquete de medidas para dar respiro a las pymes

El presidente Mauricio Macri anunció ayer a los miembros del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) una serie de medidas que venían siendo reclamadas por el sector para alivianar la pérdida de rentabilidad.

Macri prometió la redacción de una “nueva ley pyme” en un acto realizado en la sede de la Came para celebrar el Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas. Macri reveló que encargó al ministro de Producción, Dante Sica, “más herramientas para enfrentar este momento en los que hay que competir”.

En el marco del Día Internacional de las Pymes, el Presidente asistió a la reunión del directorio de Came, a quienes les hizo conocer las decisiones que adoptará el Gobierno de forma inmediata para intentar paliar el vendaval que enfrentan las economías regionales debido a una serie de factores vinculados a la suba de costos, la caída del mercado interno y la falta de financiamiento.

Una de las medidas más trascendentes es que se adelantará 2 años el Mínimo no Imponible de 12 mil pesos para las contribuciones patronales fijado en la reforma tributaria recién para 2022, para los comercios minoristas que estén registrados en la Ley Pyme. El beneficio sólo estará disponible para las empresas radicadas en las provincias con alícuotas de Ingresos Brutos para comercios minoristas de hasta 3% en 2018.

También, Macri anunció beneficios fiscales e impositivos para las provincias de frontera y economías regionales, y la extensión hasta fin de año del plan de compra en cuotas Ahora 12.