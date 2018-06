Messi y la Selección exorcizan sus propios fantasmas

La Selección argentina de fútbol de Lionel Messi estuvo con la soga al cuello, a siete minutos de quedar eliminada en la fase inicial del Mundial, pero escapó justo a tiempo. La volea de Marcos Rojo, un héroe tan inesperado como criticado hasta el momento del gol, salvó a la “albiceleste” y la depositó en octavos de final.

La supervivencia de una Argentina que parecía condenada a muerte obedeció a un puñado de razones, entre ellas que el equipo de Jorge Sampaoli ante Nigeria fue un conjunto más que un conjunto de voluntades dispersas como en los partidos previos.

En ese marco, Messi no estuvo tan solitario ni el equipo sintió el peso de un líder ausente. El primer gol en Rusia del astro del Barcelona no sólo abrió las puertas al 2-1 sobre los africanos, sino que le permitió al “10” destrabar su propio bloqueo.

La goleada recibida 3-0 ante Croacia fue un terremoto en el interior de la Selección. La grieta entre entrenador y jugadores derivó en que estos tuvieran una mayor injerencia en el armado del equipo. A punto de ahogarse, el plantel logró -con más corazón que fútbol- una dramática victoria en San Petersburgo que igualmente desnudó repetidas fallas en el juego.

Argentina tiene muchas razones para festejar, entre ellas que encontró en Franco Armani seguridad en la valla. La desgracia de Wilfredo Caballero ante Croacia le dio lugar al arquero de River Plate, que salvó lo que hubiera sido el 2-1 para Nigeria en un momento crítico del partido, y además impone una presencia que todo equipo con aspiraciones a campeón debe tener.

“Este equipo ha dejado todo dentro del campo de juego para obtener la clasificación”, señaló Armani, debutante absoluto en la selección de su país.

En octavos llegará Francia, con la jerarquía de jugadores como Kylian Mbappe y Antoine Griezmann, y un funcionamiento más aceitado. Sin embargo, es difícil hacer pronósticos para el choque del sábado en Kazán: los “bleus” pasaron la primera fase casi caminando, pero seguramente hubieran deseado no tener que enfrentar a Messi y compañía.

En contraposición, Argentina estuvo al borde de la eliminación y ahora tratará de aprovechar su condición de “resucitada”. Argentina podría haber encontrado el equipo con Armani, línea de cuatro (Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Rojo y Nicolás Tagliafico), doble cinco (Enzo Pérez y Mascherano), otro central más adelantado y de buen pie (Ever Banega), Messi y Gonzalo Higuaín, de gran despliegue ante Nigeria aunque una vez más volvió a fallar en lo que no puede perdonar un “9”: anotar.

Higuaín podría ser considerado el gran ganador del partido, ya que fue “indultado” por los hinchas argentinos, que lo apoyaron durante los 90 minutos pese a que agregó otra mala definición a las muchas del pasado en partidos claves. Lo que en otro momento habría sido una lapidación, el martes fue aplauso.

“Las imágenes y las sensaciones (del pasado) te vienen a la cabeza. Estoy muy contento de que la gente me valore y me apoye, es una gran alegría”, afirmó “Pipita”.

Quizá la única duda, al menos para el observador, de cara al choque con Francia resida precisamente en un jugador que milita en el PSG. Angel Di María ha decepcionado en lo que va del Mundial y Cristian Pavón, en cambio, entró bien cada vez que lo llamaron a hacerlo desde el banco.

Mientras se acercan los “bleus”, Argentina ya prepara su partido, el que casi se pierde de jugar por sus propias falencias. La “albiceleste” solamente se mantuvo con vida y evitó una eliminación que habría sido una de las páginas más negras de su historia.

Ahora espera que en los mano a mano pueda mantenerse con vida. “Para nosotros fue un desahogo, por eso festejamos tanto. Pero no se consiguió nada todavía, sólo el objetivo de pasar de ronda”, dijo tras el partido Gabriel Mercado, quien con su centro para Rojo evitó la tan temida eliminación.