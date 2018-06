Robérto Capara

deportes@ellitoral.com.ar

Y no fue la última bola. Cabía la posibilidad de que lo fuera. El martes llegó el momento de decir que no, que queda otra. Y se desató la tormenta para festejar cuando quedaba un puñado de segundos para que concluyera un partido que, en un momento fue un martirio, porque el equipo no repitió antes del gol de la victoria lo que hizo en los primeros treinta minutos del cotejo.

¿Qué ocurrió? ¿Los futbolistas, los mismos que dejaron una pobrísima imagen en los dos cotejos anteriores recuperaron la memoria? ¿Se autoadjudicaron el armado y la conducción del equipo al no aceptar las indicaciones del DT? ¿Qué pasó, fue cierto todo lo que se dijo y quedó reflejado en esos tensos 90 minutos?

Muchas cosas debieron haber pasado por esas mentes, como que Lionel Messi encontró en esos mejores pasajes un compadre para el juego ofensivo, como de a ratos lo fue Banega. Alguien que se le acercó para que no actúe tan solo y cabizbajo como en los 180 minutos anteriores.

De esa otra cosa que sucedió durante media hora del partido, la Selección nacional volvió a los saltos. Perdió la línea después del gol del empate y volvieron la agitadas palpitaciones.

El elenco albiceleste volvió a jugar a los tumbos y el arquero debutante, Armani, tapó un mano a mano que pudo haber sido letal.

Hasta que llegó el gol del triunfo que tuvo como protagonistas a dos integrantes de la línea defensiva, que de 4 pasó a 3 miembros.

Centro de Mercado y disparo de alguien que recuperó su nivel, Rojo. Vaya paradoja, los dos goles fueron hechos por sendos zurdos (el otro, Messi), pero con sus pies derechos.

La Selección argentina quedó en el Mundial Rusia 2018. Para el hincha es tiempo de festejos. Para los jugadores y técnicos, seguir reflexionando.

Ahora será el turno de Francia. Otro estilo, otro juego.

En definitiva otro rival, ahora en los playoffs de octavos de final. En caso de empate habrá alargue y si sigue, tiros desde el punto del penal.

Es evidente que la continuidad competitiva dependerá exclusivamente de los futbolistas, como quedó demostrado. Para bien o para mal. El tema de fondo se deberá analizar luego del certamen.