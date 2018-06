Procesaron a un ex empleado municipal por intentar abusar de un menor

Un ex empleado municipal de la ciudad de Paso de los Libres fue procesado en una causa donde se lo acusa de intentar abusar de un menor en el predio del ex Regimiento de Infantería N° 5, donde se encontraban los evacuados por la inundación del río Uruguay en el año 2015.

Se trata de Ramón Velazquez, ex empleado municipal durante la gestión de Raúl Tarabini.

Está acusado de abuso sexual en la causa PXL 16734/15 del registro del Juzgado de Instrucción y Comercial N° 1 de Paso de los Libres, por considerarlo, prima face, autor penalmente responsable del delito de privación ilegítima de libertad en concurso real con el delito de abuso sexual simple.

El hecho ocurrió en el año 2015, cuando familias fueron evacuadas debido a la creciente del río Uruguay y fueron albergadas en el predio del ex Regimiento de Infantería N° 5.

Velazquez se desempeñaba como sereno e intentó abusar de un menor que estaba en el albergue con su familia.

El niño pudo escaparse gracias a la ayuda de otros chicos que estaban jugando en el predio y vieron cuando Velazquez se lo llevó.

Según relataron en la denuncia, el hombre se había llevado al menor a la fuerza a uno de los galpones y habría estado ebrio mientras cumplía horario de trabajo.

Inmediatamente, los familiares denunciaron el hecho al escuchar el relato de los menores.

Tras realizar las denuncias correspondientes, la Justicia comenzó la investigación.

En aquel momento, las autoridades municipales negaron el hecho e indicaron que todo se trataba de una “movida política”.

Los familiares del niño, continuaron con las acciones en la Justicia, que dictó finalmente el procesamiento de Ramón Velazquez.