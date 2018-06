DÍA NACIONAL

Promueven los test de VIH con un

mapeo nacional para consultas rápidas

Nuevo mapa digital para ubicar centros de salud cercanos para realizar el test del virus de inmunodeficiencia humana. Para que el diagnóstico sea más accesible, la herramienta virtual permite consultar de forma rápida.

En el marco del Día de la Promoción de la Prueba de VIH, que se celebra todos los 27 de junio, el Ministerio de Salud de la Nación presentó un mapa digital que permite conocer la ubicación del hospital o centro de salud más próximo para hacerse el test del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en forma gratuita, voluntaria y confidencial.

El objetivo de la iniciativa de la Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual es hacer más accesible el diagnóstico ya que en Argentina se estima que son 122 mil las personas que tienen el virus pero un 30% de ellas lo desconoce.

El mapa digital es un trabajo realizado a partir de la recopilación de datos aportados por los diferentes programas de VIH en todo el país a lo que se suma la información respecto de los días y horarios de funcionamiento de cada institución.

La prueba es la única forma en que una persona sabe si tiene VIH o no. Además, en el caso de diagnosticarlo tempranamente, puede tener mayores posibilidades de contar con una calidad de vida óptima a partir de tratamientos que en Argentina son gratuitos.

El Día de la Promoción de la Prueba de VIH fue instituido para alentar a las personas a informarse sobre le epidemia y conocer su estado.



Sobre el test de VIH

La posibilidad de realizarse el test es un derecho de todas las personas. Se puede acceder a él de forma gratuita en cualquier hospital o centro de salud públicos del país. Es voluntario, por lo que nadie puede ser obligado a hacérselo; es confidencial, ya que la persona que atiende no puede revelar la práctica realizada ni el resultado del diagnóstico y quien recibe el diagnóstico puede decidir cuándo y cómo compartirlo, en caso de querer hacerlo; y debe ser realizado con asesoramiento previo y posterior del personal de salud. No es requisito presentar documento de identidad ni orden médica para realizarse la prueba.

En todos los casos es preciso tener en cuenta el período ventana, que es el lapso que transcurre desde que el virus entra al cuerpo hasta que se produce la cantidad de anticuerpos necesaria para que las pruebas los puedan detectar en el laboratorio. Durante ese tiempo, que en la mayoría de los casos es de hasta un mes, las pruebas van a dar negativas aunque la persona esté infectada.



Sobre el VIH en Argentina

• Se calcula que en el país viven alrededor de 122.000 personas con VIH. De ellas, el 70% conoce su diagnóstico positivo y el 30% restante lo desconoce.

• La principal vía de transmisión del VIH son las relaciones sexuales sin uso del preservativo (98%). Entre los varones, el 42,2% adquirió la infección en una relación heterosexual, mientras que el 56% lo hizo en una relación con otro varón.

• De cada 100 bebés que nacen de madres con VIH, 5 adquieren la infección.



• Hay 69.200 personas que reciben tratamiento antirretroviral. De estas, el 70% se atiende en el sistema público de salud.

• El 10% de las personas diagnosticadas con el virus tenía un resultado negativo el año anterior.

• El 21% de las mujeres con VIH son diagnosticadas a partir de los 45 años.

• Existen en el país más de 555 centros de prevención, asesoramiento y testeo de VIH y 39 consultorios amigables o espacios/servicios inclusivos de atención de la salud para personas de la diversidad sexual funcionando en todo el país.

EL DATO

Para acceder al mapeo de centros de salud se debe ingresar a:

www.argentina.gob.ar/salud/vih-sida/donde