Una funcionaria renunció por “diferencias” con ministro de Industria

Florencia Zenón, la creadora del programa “Sello Correntino”, más conocido como “Hecho en Corrientes”, confirmó su renuncia al cargo por “no compatibilizar criterios ni formas” con el titular del Ministerio de Industria, Raúl Schiavi.

La profesional, descartó cualquier diferencia “política” con el funcionario que pertenece al PRO y afirmó que “no pasa por ahí, le saco cualquier condimento político a mi decisión”, pero que “reiteró que tiene incompatibilidad con él y su gabinete”.

“Su estilo de liderazgo no se condice con mi forma de trabajar y sus valores”, remarcó la ingeniera en alimentos a Radio Dos.

Explicó que “cada uno puede tener una visión diferente, si el tema es el desarrollo provincial, cada persona tiene diferentes formas de llegar a ese punto y tenemos diferencias”.

“Siento que si otra persona puede rendir más, porque está más alineada, está bien, porque es muy importante que se continúe con esto. Yo no estaba cómoda en la función”, agregó .

También se manifestó “agradecida a la gestión provincial que me permitió desarrollarme personalmente”.

“El ciudadano correntino es muy noble, pero le falta comunicar”, dijo la ex funcionaria

“Si no se apunta a la comunicación, las pymes, difícilmente crezcan”, alertó.

En éste sentido, destacó la importancia de la “valoración e identificación geográfica de los productos”.