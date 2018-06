Naturalizar los despidos por el "dice que"

Por: Elio Albarenga,

Redactor Especial, Corresponsalia Télam Formosa

En estos dos años y medio de esta nueva gestión, muchos trabajadores estatales fueron despedidos, y a muchos ni se les avisaba, no había telegrama, ni mail, ni llamado para decirles que se quedan sin el pan para llevar a la casa, simplemente algunos llegaban a sus puestos laborales y había policías "con listas" que les decían "vos entras, vos no". Así se enteraban que eran despedidos, del modo más perverso.



Por estas horas y días que pasan, desde la alegría del mundial a la tristeza de saber que hay cientos de familias, compañeros de trabajo que están siendo despedidos y otros cientos que no sabemos qué va a pasar: ya es por el silencio y grado de cinismo que hay por parte de quienes deben decirte si estas en la calle o no. Con el agravante de ver en los medios como algunos, destratan, manipulan y tergiversan la cuestión de los despidos.



Notamos que hemos involucionado en la discusión, al punto de tener que explicar que hay trabajadores con 30 años en el ejercicio de la profesión que son despedidos, porque si tenes 3, 4, 5 o hasta 8 años, sos de la gestión anterior (gobierno K) por ende sos "ñoqui", pero si tenes 1 o 2 años (gobierno M), sos parte de la modernización, y si tenes más de 15?, está claro que esto no es mas que parte de una receta para ajustar.



En lo personal, creo que en ese punto el Gobierno ganó la discusión y gran parte de la sociedad justifica un despido al decir "esta bien, era ñoqui"; sucede mucho cuando hablas o realizas entrevistas donde, lo primero que te preguntan es cuántos años tenes trabajando, para asociarlo directamente a que entraste en este o en el otro gobierno. Realmente hemos involucianado, algo muy triste en la vida civica de una democracia.



Hoy, la incertidumbre nos domina: cientos no sabemos si seguiremos o seremos uno más en la lista de los miles de desempleados del pais. Es muy estremecedor, como en minutos podes descender a lo más bajo de la valoración y estimación social, desempleado. Con la carga de ser, segun tus empleadores, "ñoqui" o por tener un perfil de idea asociada a cierto sector político. Y es ahí cuando deberíamos hablar de persecución política, pero no. Al trabajar tanto en la subjetividad de las personas, todo se relativiza, de todo se descree al punto en que se justifica ese despido.



Para entender, los despidos no responden a ninguna evaluación que de cuenta de algún mal desempeño por parte de los despedidos, es ajuste, más claro imposible.



Hoy, quines son víctimas de la "modernización", no son ñoquis, son víctimas porque son inocentes, no nos acostumbremos a naturalizar el que "si pensas de esta o aquella manera mereces que te pase esto o aquello" .

Esta nueva gestion tiene en su haber mas de 30 mil despedidios en el Estado.



Mi solidaridad para con los despedidos en el Estado y deseo que los cambios que sigue ejecutando este gobiernos dejen de ser un juego macabro más con los platos de comidas de los trabajadores.