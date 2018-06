Argentina-Francia: Jorge Sampaoli promete "jugar con el cuchillo entre los dientes"

La incógnita de cara al partido con los galos pasa por los once titulares: en la última práctica en Bronnitsy Jorge Sampaoli probó con una nueva variante, Cristian Pavón por Gonzalo Higuaín y Lionel Messi como "falso" 9 . "La formación todavía no la puedo comunicar porque no hablé con los jugadores. Tenemos un abanico con futbolistas capaces de absorber el momento y Pavón es uno de ellos. Tiene posibilidades de jugar mañana", dijo el DT durante una conferencia de prensa en Kazán.

Por primera vez desde que comenzó el Mundial Rusia 2018 , Sampaoli pudo sentarse en una conferencia de prensa con un rostro que trasmitió calma. Tras un paso turbulento por el Grupo D y la agónica victoria frente a Nigeria, la Argentina enfrentará a Francia mañana.

La incógnita de cara al partido con los galos pasa por los once titulares: en la última práctica en Bronnitsy el DT probó con una nueva variante, Cristian Pavón por Gonzalo Higuaín y Lionel Messi como "falso" 9. "La formación todavía no la puedo comunicar porque no hablé con los jugadores. Tenemos un abanico con futbolistas capaces de absorber el momento y Pavón es uno de ellos. Tiene posibilidades de jugar mañana", dijo el DT.

¿Cómo llega la Argentina al cruce de octavos de final? "Si el seleccionado no impone desde el juego sus características no va a tener demasiado futuro. En el primer tiempo ante Nigeria neutralizamos al rival y jugamos mucho mejor. En ese proceso estamos. Queremos imponer el estilo argentino, establecer sociedades. Si nos defendemos sin la pelota será complicado. Queremos instalarnos en el campo rival con la pelota en nuestro poder", remarcó. Y además hizo hincapié en un equipo combativo. "No me detengo tanto en la experiencia o la diferencia de edad entre un plantel y otro. Pero sí en la manera de jugar de un equipo y otro. Confío en la capacidad de mis jugadores para manejar los tiempos del partido. Si controlamos tiempo y espacio le vamos a hacer complicado el desplazamiento a los franceses. Argentina va a jugar con el cuchillo entre los dientes, con convicción", aseguró.

Sampaoli se mostró muy confiado en el equipo tras la serie de entrenamientos previos al cruce de octavos de final. "Trabajamos siempre bien más allá de los momentos anímicos. Fue una preparación exigente y comprometida, con el afán de asentar los conceptos colectivos. El plantel siempre estuvo a la altura".

Mañana se enfrentarán el equipo más longevo de Rusia 2018, contra uno que se destaca por la juventud de sus figuras. La Argentina encabeza el ranking mundialista con un promedio de edad de 28 años, seis meses y 24 días. ¿Experiencia o frescura? "Todos los aspectos deben tenerse en cuenta, pero no creo que sea un detalle determinante. Estamos confiados en la capacidad y en la preparación que tuvimos. Mañana la Argentina va a tener una fortaleza anímica para encarar el partido con decisión. Será una selección decidida y con mucho corazón. Lo más preocupante de Francia más allá de su edad promedio es que cuenta con jugadores decisivos de tres cuartos de cancha en adelante", analizó Sampaoli. Y añadió. "La gran fortaleza de ellos tiene que ver con la velocidad en las transiciones y la capacidad de contar con tiempo de trabajo. Son sólidos en defensa, recuperan y salen rápido. A partir de ahí concretan goles con pocos toques, cuentan con buen juego en pelota parada y criterio basado en un proceso extenso de Deschamps".

¿Cómo piensa jugarle la selección a los galos? "Siempre necesito que las riendas del partido las tengamos nosotros desde lo futbolístico. Queremos encontrar jugadores que nos permitan eso. A Francia, Griezmann y Giroud lo transforman en un equipo peligroso. Sueño con ver a una Argentina con pasión y fútbol. Si no encontramos eso va a ser un partido físico y eso no nos va a convenir. Ellos tienen un plan para neutralizar a Leo, pero nosotros tenemos otro para potenciarlo". Y agregó: "Francia va a vivir en base a nuestra falta de precisión, intentarán aprovechar errores con velocidad por los costados. La clave del partido está ahí, donde nacerá el juego".

La aparición determinante de Messi por primera vez en Rusia 2018 le brindó tranquilidad a Sampaoli, que espera lo mismo del astro argentino frente a uno de los candidatos en esta cita mundialista. Cómo lidera Messi fue otra de las cuestiones que el entrenador mencionó. "El compromiso de Leo tiene que ver primero con lo que sucede dentro del campo de juego. En segundo lugar, con la claridad que tiene para ver el fútbol. Nos permite ver algunas cosas que solo un genio puede ver. Y con los compañeros pasa igual. Muchas veces es difícil estar a su altura, es un farol, es un indicativo para todos. Y nosotros debemos estar a su altura. Hay jugadores que lo entienden rápido y a otros les lleva más tiempo", indicó.

Ever Banega, a su lado, también se refirió al Nº 10 y su liderazgo. "Leo es tímido, pero a su manera se hace notar. Lo demostró en el entretiempo con Francia, nos habló mucho. Y en una de las últimas jugadas se tiró al piso a robar la pelota. Por eso tenemos que tirarnos de cabeza todos para pelear por la selección", expresó el volante. Y sumó. "No la estábamos pasando bien, realmente se puso todo difícil. Por suerte le ganamos a Nigeria y Leo se sintió más cómodo. Messi siempre quiere ganar, y tenemos a ese líder que todo el día está pensando en eso. Lleva una vida en la selección, siempre quiere estar, es comprometido".

Sampaoli develó además un enigma al asegurar que no le preguntó a Messi si debía poner a Sergio "Kun" Agüero en el tramo final del partido ante Nigeria, sino que le "comunicó" la decisión.

"Todo lo que yo hablo con mis jugadores es muy hermético y personal", argumentó el entrenador. En un video que circuló tras el agónico 2-1 de la Argentina sobre Nigeria se ve a Sampaoli diciéndole dos veces a Messi que entraría Agüero. El video abrió la interpretación de que el técnico le estaba preguntando al capitán si debía hacerlo. Sampaoli dejó en claro que es una interpretación errónea.

"Había que tomar una decisión en el momento definitorio y yo le comuniqué que íbamos a utilizar un plan ya entrenado, con más jugadores ofensivos en el campo, y que el equipo se iba a partir".

¿Seguirá al frente de la selección tras el Mundial? "Tengo contrato por cinco años y lucharé todos los días por estar acá. Seré un excelente entrenador si ganamos con las rotaciones que decida y seré muy malo si perdemos, es así", finalizó Sampaoli.

