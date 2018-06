Aborto: en un nuevo mensaje, el obispo de Goya cuestionó cuál es el apuro en su aprobación y qué intereses hay detrás

El obispo de Goya, Adolfo Canecín, volvió a referirse en defensa de la vida, tanto de la madre embarazada como del niño por nacer y en contra del proyecto para despenalizar y legalizar el aborto, cuestionando el apuro de algunos sectores para que se apruebe el proyecto de ley, así como los intereses que hay detrás del mismo.

En primer lugar, el prelado se refirió al tema en la fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro, que tuvo lugar en la parroquia San Roque y San Jacinto en Goya. “Vale toda vida, desde el momento de la concepción, a lo largo de todo el proceso de gestación, sea como fuere que la vida venga, siempre es vida amada por Dios”, fueron los conceptos iniciales.

Y aludiendo a María, madre de Jesús, dijo que tuvo “un embarazo inesperado, no abortado, fue un embarazo aceptado” y citó el fragmento bíblico que dice: “Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu Palabra”, y recordó el contexto en el que se dio: “Fue un embarazo llevado adelante, sorteando dos grandes obstáculos: José pensaba repudiarlo en secreto y la ley judía en esa circunstancia mandaba que la mujer sea apedreada hasta la muerte. Sin embargo, asumió la vida siendo una adolescente”, relató.

Por otro lado, planteó: “¿Cuál es la urgencia de los senadores en debatir?”, respecto al proyecto de legalización del aborto, y sostuvo que “el pueblo tiene otras tantas urgencias que se dilatan en el tiempo en ser tratadas y en resolver” y denunció que “me parece que las presiones desde afuera son muy fuertes, entonces a ellos les urge tratar y resolver un tema tan crucial como es la vida”.

En tal sentido, aseveró: “Hermanos, si el derecho fundamental es la vida y si se atenta contra la vida en el seno materno, caen todos los derechos”. Asimismo, anticipó que consecuentemente traerá “anarquía total” en este país.

Continuó: “Si se atenta contra el derecho a la vida de un inocente que no puede defenderse, ¿qué nos queda?, caen todas las posibilidades de derecho”. Por lo tanto, es “tremendamente delicado este debate que, por ideologías e intereses, no se respetan las manifestaciones públicas masivas, no se respetan los centenares de notas y adhesiones a favor de la vida, porque hay otros intereses”.

Incluso, advirtió que “esta gente va ahora por el aborto, luego irá por la eutanasia, seguirá por el estado laico y también por la escuela católica”. Por eso “tenemos que pensar, discernir y participar”.

Día de la Madre

En este marco, aconsejó tener “buena memoria” de aquellos legisladores que votaron “a favor de la vida y de los que lo hicieron en contra”, y añadió que “no sé cómo algunas legisladoras van a saludar en octubre en el Día de la Madre. ¿Cómo se podrá saludar a la legisladora mamá que es proabortista?”.

Esa legisladora “votó la muerte” porque “elige la muerte”, y aclaró que la expresión “interrupción voluntaria del embarazo” es “eufemística”, dado que es una manera suave de decir “homicidio, asesinato o matar”. Recalcó que “usan eufemismos para suavizar, pero en el fondo se trata de matar”.

Debate

En cuanto al tratamiento del proyecto en el Congreso, Canecín resaltó que “todo debate, bienvenido sea. Lo importante es que, en verdad, podamos ejercitar una actitud auténtica de diálogo para escuchar todas las partes y hacer un genuino debate de este tema y del que fuere”.

“Sabemos que vivimos en una sociedad pluralista, donde hay distintos actores, intereses, interpretaciones. Entonces, el camino siempre será el diálogo. Para mí es importante escuchar todas las partes y, dentro de ellas, la que nosotros representamos, no sólo la Iglesia Católica, sino también otras confesiones religiosas. El mayor argumento a favor de la vida es científico, ya que está comprobada desde el primer momento de la concepción. Esto ha sido consagrado a nivel jurídico, internacionalmente ha sido asumido, y está consagrado en la Constitución Nacional”, dijo a Radio Dos.