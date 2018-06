Enzo Pérez no se entrenó, pero no está descartado para mañana

La Selección se prepara para enfrentar a Francia y en el entrenamiento de este jueves, en Bronnitsky, Enzo Pérez no se entrenó junto con sus compañeros por una molestia recurrente en el glúteo izquierdo.

Si bien el jugador no está en su plenitud física, no se descarta la posibilidad de que esté en condiciones para el partido, ya que no es la primera vez que tiene este dolor.

Durante el partido ante Nigeria salió en el segundo tiempo, pero no por una molestia física, sino por un mero planteo táctico de Sampaoli que apostó a Cristian Pavón para dar vuelta el partido.

Si para el sábado no mejora, todo indica que Lucas Biglia entraría por el actual jugador de River para dar mayor control y contención en el medio, como también liberar a Ever Banega.

Pérez llevó a cabo trabajos en el gimnasio, mientras que su compañeros realizaron tareas en el campo de juego, pero Sampaoli es optimista en que pueda llegar en buenas condiciones al partido.

En el entrenamiento, la prensa sólo pudo presenciar los primeros 15 minutos, se notó un ambiente distendido, con los jugadores de muy buen humor.

En relación con el equipo para enfrentar a Francia, no habrían grandes cambios y la mayor preocupación está en las tarjetas amarillas de varios jugadores.

Si no hay contratiempos, Argentina encararía el partido de octavos de final con Franco Armani; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico; Pérez o Biglia, Javier Mascherano, Banega y Angel Di María o Pavón; Lionel Messi y Gonzalo Higuaín.

El plantel de la Selección argentina volverá a entrenarse hoy en Bronnitsy, y luego viajará hacia la ciudad rusa de Kazán donde Sampaoli dará una conferencia de prensa junto con un jugador del equipo.