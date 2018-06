Ofrecen plan de jubilación anticipada y de retiro voluntario en Radio LT12

Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado lanzó la segunda etapa del plan de jubilación anticipada, así como de retiro voluntario.

Según pudo saber este diario, en la emisora estatal de Paso de los Libres, se informó la posibilidad de quienes quieran acceder a este plan en base a una serie de requisitos y beneficios ofrecidos.

El Plan de Jubilación Anticipada, en su segunda etapa está vigente hasta el 20 de julio de este año y entre las condiciones establecidas, pueden participar todos los empleados de planta permanente que estén entre seis meses y cinco años de alcanzar la edad para tramitar el beneficio jubilatorio (60 años, en el caso de los varones y 55, para las mujeres. En la primera etapa, no habría accedido ningún beneficiario.

Para ello existen dos alternativas, el Plan Jubilaciones, que ofrece seis salarios brutos y dos sueldos brutos adicionales en caso de pertenecer a Prensa, más cuatro cuotas de $8.000, en concepto de subsidio de salud. El Plan Puente A, B o C, brinda el 90 %, 80 % y 70 %, respectivamente, más $8.000 en concepto de salud, en cuotas, hasta alcanzar las edades consignadas.

Mientras que el Plan de Retiro Voluntario, también con el mismo plazo para adherirse, especifica que pueden acceder los empleados de planta permanente que tengan hasta 15 años de antigüedad y que no estén incluidos en el grupo de jubilación anticipada.

La gratificación por otorgar, se calcula en base al mayor sueldo bruto de los últimos 12 meses cerrados, con un adicional del 20%. Además, comunican que se abona en un solo pago, dentro de los 15 días de firmado el acuerdo.