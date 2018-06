Paso de los Libres: garantizan la continuidad laboral de los 42 empleados ferroviarios

Tras rumores por presuntos despidos en trabajadores ferroviarios del ramal Urquiza, garantizaron las fuentes laborales y desde el sector sindical destacan la sustentabilidad del servicio de transporte.

“Hoy (ayer) tuvimos una reunión, nos juntamos porque supuestamente se venían 180 telegramas de despidos, por suerte se paró”, dijeron desde el gremio Unión Ferroviaria a El Litoral.

Seguidamente aclararon que “nos reunimos con el diputado, Alberto Yardín, con concejales y también con el Intendente, pero de manera informal; mañana (hoy) a las 8 tenemos una audiencia en su despacho”, expresaron. Señalaron que “salimos a difundir la situación que, en caso de concretarse, en Paso de los Libres afectaría a 42 familias, entre operadores de patio, revisadores, mecánicos”.

En cuanto a los rumores sobre los presuntos despidos, señalaron que “el dato de los telegramas salió de una versión de Concordia, que alertó que se vendrían los telegramas, no sabemos si salió del gremio. El lunes de la semana tenían que haber llegado los telegramas, pero gracias a Dios no se dio, nuestro directivo se movió, comprobó con la empresa que no se van a emitir telegramas”, agregaron.

En tanto que este jueves se realizó en Capital Federal el 69° Congreso Ordinario de Delegados de la Unión Ferroviaria y desde la delegación libreña, manifestaron que “confiamos en nuestros directivos y hoy (ayer) nos avisaron que esto se arregló, se paró con lo de los telegramas”.

Cabe recordar que la empresa estatal Trenes Argentinos Carga nuclea las tres líneas de transporte de cargas más importantes del país: Belgrano, Urquiza; esta última uniendo Garupá (Misiones) con Zárate (Buenos Aires).

En este contexto, según indicaron desde Unión Ferroviaria, “el fundamento que tiene la empresa para cerrar la línea es incorrecto, porque dicen que el ferrocarril da déficit, es totalmente mentira y hoy le demostramos al diputado Yardín con un informe que se elaboró, con el listado de firmas privadas de diferentes rubros que están interesadas en este sistema de transporte”. Entre las que mencionaron “fábrica de harina, pasta celulosa, agua mineral de Posadas, autopartes, entre otras”.

Sobre esta información, resaltaron que “lo llevó Yardín, con quien tenemos que volver a reunirnos, para que él elabore un documento detallado y le presente al Gobernador”.

Por otro lado, ponderaron que “si bien nos prometieron desde el Plan Belgrano que se incorporarían locomotoras, nunca llegaron y estamos trabajando con vagones que fueron reparados en nuestros talleres. En nuestra zona se están arreglando vías en Curuzú”.