Paso: vientos huracanados con granizo afectaron casas y el suministro de energía

Si bien regía una alerta meteorológica, en Paso de la Patria sorprendió la intensidad de los vientos que, con lluvia y granizo incluidos, azotaron por al menos 15 minutos a una parte de la población.

El saldo fueron varias casas dañadas, árboles y postes caídos. Esto provocó que en algunos sectores permanecieran varias horas sin luz, pero al cierre de esta edición ya se había normalizado el servicio en casi toda la comunidad.

“Aproximadamente a las 9.30 comenzó todo. Estábamos con sol, de pronto se nubló todo y comenzaron los vientos huracanados, la lluvia y el granizo. Por suerte las piedras no eran de gran tamaño. Pero el temporal de unos 15 minutos provocó varios daños”, contó la viceintendente Alba Vasque en diálogo con El Litoral. Al mismo tiempo continuó que “después volvió a salir el sol”.

Ni bien culminó el temporal, destacó que el personal municipal, tanto de Acción Social como de Obras Públicas y los Bomberos comenzaron a recorrer la localidad. Detectaron que la zona más afectada fueron “los barrios 440 y 30 viviendas; pero también una franja del casco céntrico”, precisó la funcionaria comunal.

Tras lo cual detalló que en tres casas se registraron voladuras de techos, de las cuales una fue clausurada. “Por cuestiones de seguridad los bomberos determinaron que la familia no podía permanecer allí. Y si bien el Municipio les ofreció alojamiento, ellos prefirieron ir a la casa de un familiar”, indicó Vasque.

También hubo algunos inconvenientes en techos de otras casas pero estos no fueron de gravedad.

“Todos los damnificados fueron asistidos y gracias a Dios los daños sólo fueron materiales. En una de las viviendas afectadas, por ejemplo, nos contaron que el papá fue a buscar a la nena de ocho años que estaba en la habitación de arriba y cuando terminó de bajar, se voló el techo”, destacó la vice de Paso de la Patria.

Limpieza y reparación

Pero además de colaborar con las familias cuyas viviendas fueron afectadas, el personal municipal estuvo abocado a retirar árboles y ramas caídas en distintos lugares. Asimismo, empleados de la Dpec trabajaron durante varias horas para tratar de levantar los postes derribados por los fuertes vientos.

“Se está normalizando el suministro. Casi toda la población ya tiene nuevamente el servicio de electricidad”, afirmó Vasque al cierre de esta edición.

Asimismo, remarcó que la Provincia también les envió asistencia: colchones, frazadas y otros elementos.

En tanto, el subdirector de Defensa Civil de la Provincia, Bruno Lovison, en diálogo con este diario, destacó el trabajo realizado por la Comuna y los Bomberos de la localidad para atender las demandas de las personas afectadas por los vientos huracanados.