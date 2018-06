“Desde la primera citación soñaba con estar en el Mundial”

Eduardo Salvio, el mediocampista del seleccionado argentino se refirió a su chance de poder estar en el debut frente a Islandia, por la Copa del Mundo y dijo que el entrenador Jorge Sampaoli será quien decida si le toca estar o no como titular “depende del esquema que utilice”.

“Yo quiero estar ahí, voy a estar listo para poder jugar como me pasó frente a Haití. Quiero estar en la selección y aprovechar cada momento”, afirmó Eduardo Salvio, en charla con TyC Sports.

“Cuando estás en una habitación pensás en Islandia y ya quiero que llegue el Mundial y así disfrutar”, agregó.

El ex Lanús, hoy uno de los referentes del Benfica de Portugal no especula con que si está en la consideración de Jorge Sampaoli para estar como titular, sino más bien que se anticipa y reconoce estar listo para una necesidad del entrenador en alguno de los encuentros y que “no importa el sistema táctico”.

“Si estoy dentro no importa con que línea forme el equipo, eso los sabrá Sampaoli. Si es con línea de 4 y sabrá porque, ya que tenemos laterales con recorrido. Él sabrá mejor lo que tiene que hacer como equipo”, aseguró.

Además, se refirió a la importancia de Messi, pero destacó a las otras figuras: "Nuestra primera opción tiene que ser él, pero también tenemos jugadores de mucha calidad como Agüero, Higuaín o Di María. Leo se lleva toda la atención, tenemos que aprovechar a los demás, porque hay jugadores por afuera que son muy rápidos. Tenemos que aprovechar eso".

Por último, desde Barcelona, donde el seleccionado nacional realiza la última parte de la preparación de cara a la Copa del Mundo, “Toto” afirmó que está “aprovechando cada momento” y que jugar por la “banda” no lo incomoda.

“Por características puedo hacerlo y si empiezo desde atrás no tengo problemas para realizarlo. Lo hacía de volante y ahora me toca más atrás”, cerró el ex Atlético de Madrid.