“La medalla se hizo esperar, pero al fin llegó”, remarcó Cristina

Los Juegos Odesur 2018 significaron una especie de revancha para Cristina Greve, que a los 30 años le dio a la Argentina dos medallas en la pista de ciclismo. La correntina, múltiple campeona nacional, debió esperar su momento para volver a los podios internacionales. “La medalla se hizo esperar, pero al fin llegó”, reconoció en su cuenta de Instagram.

“Hacía mucho tiempo que no sentía tanta alegría y satisfacción arriba de la bici, sin dudas mi felicidad es enorme y no sólo mía, también de toda la gente que me apoyó sin resultado alguno”, afirmó.

En el Panamericano de Río de Janeiro 2007, cuando tenía 19 años sufrió la fractura de pelvis en plena competencia. Después de una prolongada recuperación, volvió a las carreras, ratificó sus pergaminos en el plano nacional, aunque los resultados fuera del país no se dieron.

“Fue un camino duro. Son momentos difíciles que uno tiene que pasar. Pensé en dejar de correr en bici después de los Juegos de Toronto (Panamericano de 2015). Se me hizo difícil salir adelante, pero el año pasado me puse como objetivo volver a enfocarme y mirar estos sudamericanos como primer paso. Esto me da el pie para seguir. Creo que tengo un tiempo más en el deporte”.

La correntina, hace varios años radicada en Bell Ville, Córdoba, junto con su familia consiguió en Cochabamba dos medallas. Fue Oro en la competencia Omnium y ayer se quedó con el Bronce en Madison junto con Maribel Aguirre.

“Estamos súper contentas. Queríamos más pero siempre es importante estar en un podio”, reconoció en declaraciones que realizó por el canal de TV TyC Sports.

“Es la primera experiencia que tenemos en la pista con esta especialidad. Nos juntamos previo al campeonato para poder insertarnos en esto. Volvimos acá y pulimos lo que nos faltaba. Es una prueba dura y estoy muy alegre”.

El ciclismo argentino había conseguido su última medalla en Sudamérica en 1994 hasta que el viernes Greve rompió esa sequía. “Me costó dormir un poco. Me quedé con los cientos de mensajes que recibí aunque no contesté todos. Me levanté con las mismas energías, con el mismo objetivo de poder hacer las cosas bien”.

La modalidad Madison “es una especialidad en pareja por lo tanto ya no era sólo por mí, tenía que estar al 100 por ciento por mi compañera que seguramente conseguirá muchas más medallas”.