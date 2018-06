“Siento orgullo de haber pasado por el club”, dijo “Chiche” Sosa

El “olé, olé, olé, olé, Chiche, Chiche” volvió a resonar ayer en el estadio de Huracán Corrientes. El tributo a Luis Ernesto Sosa no fue a cancha llena, como en las tardes de gloria, pero tampoco en un día cualquiera, ya que se hizo oír en los festejos por el centenario del club correntino.

Luego de haber demostrado en un amistoso de fútbol reducido que aún conserva el talento y la calidad intacta de hace más de dos décadas atrás, “Chiche” se refirió al reencuentro con la ciudad, su gente y los hinchas azulgranas.

“Me siento muy contento porque me pone muy bien estar en Corrientes, un lugar de donde uno nunca se hubiera querido ir. He dejado mucha gente amiga, el cariño es inmenso, y cada vez que me toca venir me lo hacen sentir, así que me siento agradecido totalmente”, señaló Sosa.

El uruguayo, nacido en Montevideo, agregó: “Me siento orgulloso después de haber pasado por un club, de haber dejado gratos y lindos recuerdos, que hoy la gente todavía se acuerde de nosotros, que nos llame y nos invite a estos festejos por los 100 años”.

El cerebral mediocampista ofensivo, un jugador exquisito, de buen pie, fue uno de los arquitectos de aquel histórico y recordado ascenso de Huracán Corrientes a primera división, en el año 1996. “Hemos marcado una historia importante, no sólo en el club, sino también en la historia del fútbol argentino”, manifestó.

“Volver a vivir todos estos recuerdos es inolvidable. En esa época teníamos toda una ciudad con mucha ilusión detrás nuestro, y haber conseguido el ascenso con este club para mí es un orgullo”, subrayó Sosa acerca de la hazaña conseguida hace casi 22 años en Córdoba ante más de 45 mil espectadores.

Es que el 1 de junio de 1996 está marcado a fuego para los Azulgranas. “Talleres era el monstruo de la categoría, para muchos el favorito, después de haber empatado 2-2 acá, cuando estuvimos ganando 2-0. Creyeron que se iban a encontrar con un equipo débil y, sin embargo, se toparon con uno que se lo llevó por delante, que lo abatió. Creo que dimos una muestra de fútbol, de grandeza y de que teníamos una provincia a la que debíamos hacer quedar bien y es lo que hicimos”, rememoró.

Ayer, “Chiche” volvió a cambiarse en el mismo vestuario de aquellos años, y compartió nuevamente equipo con sus antiguos compañeros de esa época dorada, como Claudio Mele, Julio Marinilli, Oscar Alsina, Adrián Alvarez, Pablo Suárez, entre otros que también dijeron presente.

“Con los que me encontré, por ahí, hace un tiempo que no hablamos por teléfono ni nos mandamos mensajes, pero vernos en persona es otra cosa, además de volver a encontrarme con mucha gente amiga que no es del fútbol, compañeros que no son de la ciudad y que todavía vienen a saludarme es muy lindo”, expresó Sosa.

El uruguayo dijo que sigue de cerca los pasos del Azulgrana correntino. “Siempre estuve al tanto porque tengo un medio hermano, que es (Sergio) Umpiérrez, que trabaja aquí. Cada vez que hablamos le pregunto por Huracán, así que lo sigo mucho. Es que después de lo que viví en esta ciudad es muy difícil olvidarse”, indicó.

Finalmente, el ídolo del club tuvo palabras para la actual comisión directiva de Huracán. “Encontrarse hoy con mucha gente joven que está queriendo devolver el club a los hinchas no es poca cosa. Ojalá que el gobierno y toda la ciudad lo pueda acompañar para que vuelva a lo que fue en la década del 90 (…), sólo me queda felicitar a la gente que está porque se encuentra haciendo bien las cosas y espero que puedan cumplir el sueño de recuperar el club”.