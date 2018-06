Aborto: tras finalizar audiencias alistan en Corrientes actividades a favor y en contra

El pasado jueves finalizó el ciclo de audiencias en el Congreso con expositores a favor y en contra del proyecto que propone la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa de mujeres feministas será votada en Diputados el próximo 13 de junio en lo que será una sesión histórica.

Camino a esta fecha, se harán movilizaciones en todo el país, incluida nuestra provincia, mostrando su postura sobre la despenalización del aborto. Hoy, habrá un pañuelazo verde en el parque Cambá Cuá, mañana será la movilización Ni Una Menos, y el próximo domingo “oleada por la vida”, la misma fue anunciada por organizaciones interreligiosas y será en el Anfiteatro José Hernández; además, habrá una jornada de ayuno y oración el jueves, esto comunicó el Arzobispado de Corrientes.

En Buenos Aires, se realizarán hoy y mañana dos marchas del movimiento Ni Una Menos que terminarán en el Congreso para preparar terreno para la sesión especial en la que se votará el proyecto de ley en la Cámara baja. La semana próxima, el 12 de junio, habrá un acampe cerca del Congreso para hacer una vigilia a la espera del inicio del debate, se instalará una pantalla para que el público pueda seguir el desarrollo de la sesión en vivo.

Para hoy, también convocaron actrices feministas a vestirse de verde en el Martín Fierro. En las audiencias se han presentado varias referentes de la cultura mostrando su postura ante el proyecto.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito, que se definen como una “alianza federal que articula y recupera parte de la historia de las luchas desarrolladas en nuestro país en pos del derecho al aborto legal, seguro y gratuito” indican que el objetivo del proyecto es “generar las condiciones de legalidad para que las mujeres que habitan el territorio nacional, tengan acceso igualitario a las prácticas médicas que le garanticen la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de manera segura y gratuita”.

“La interrupción del embarazo puede realizarse a través de técnicas farmacológicas o a través de técnicas instrumentales o quirúrgicas. Ambas técnicas requieren la intervención o supervisión de profesionales de la salud, por lo que la reglamentación de este proyecto asegurará el acceso a todas las prácticas médicas posibles encuadradas dentro de las Prestaciones Médicas Obligatorias de forma tal de garantizar su acceso para toda la población”, explican en la iniciativa cuyo lema es “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

Audiencias

En las audiencias, que duraron dos meses y expusieron más de 700 personas, hubo voces correntinas a favor y en contra del proyecto. Uno de los más representativos, ya que hace varios años habla del aborto y presenta su postura “pro vida”, fue la de Alfredo Revidatti, director del Hospital Escuela durante 5 años y hoy coordinador de políticas hospitalarias del Ministerio de Salud Pública; también, habló “a favor de las dos vidas” la obstétrica Claudia Fernández quien se centró en la necesidad de educación sexual.

En el otro frente, a favor de la despenalización, hablaron militantes feministas como Sofía Domínguez (Congénero), Agustina Escalante y Belén Martino (Colectivo de Mujeres de Santo Tomé). A la vez, hizo referencia a los abortos clandestinos en la provincia una referente de la Red de Socorristas.

Por otra parte, en la última audiencia expuso el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, quien estará en Corrientes el próximo viernes. Este habló de los sub registros de aborto en el país y que la muerte materna por esta práctica se redujo luego de políticas sanitarias dirigidas a la educación sexual y por la presencia del misoprostol (pastilla abortiva).

Cabe recordar que, en el mes de febrero El Litoral habló sobre el proyecto de interrupción del embarazo con el titular de la cartera sanitaria local, Ricardo Cardozo, quien apoyó en ese momento a su par, Rubinstein, respecto a la necesidad de que el Estado debe garantizar normativas que no se aplican. A la vez, recordó que Corrientes es una provincia “Pro vida”.

“Debo recordar que Corrientes se ha declarado una provincia pro vida. Coincido en todo lo que dijo el doctor. Creo que en la provincia debemos trabajar más en todo lo preventivo para no llegar al aborto. Tenemos las herramientas y debemos trabajar con las mismas pero, es una tarea que tenemos toda la sociedad”, indicó en una nota publicada por este medio gráfico el 25 de febrero de este año.

En esta provincia, el gobernador Gustavo Valdés y monseñor Andrés Stanovnik se pronunciaron más de una vez “a favor de las dos vidas”. “Podemos cuidar la vida y no poner inyecciones para que desaparezca”, dijo el arzobispo de Corrientes el viernes pasado.

Hoy a las 16.30 habrá un “pañuelazo” que se realizará en el parque Cambá Cuá bajo el lema “No hay ni una menos sin aborto”. “En conmemoración a un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos y exigiendo para el próximo 13 de junio la media sanción del proyecto de legalización del aborto en la Cámara de Diputados de la Nación”, indican en un comunicado un grupo de feministas.

Esta semana, habrá diversas actividades con pañuelos verdes y blancos, a favor y en contra del proyecto. Anticipan una votación pareja para el próximo 13 de junio.