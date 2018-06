Cassani ratifica firme compromiso con Bomberos Voluntarios

El presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, ratificó ayer, su firme lealtad y compromiso con los Bomberos Voluntarios de la Provincia, insistiendo en las leyes que benefician a este sector de los servidores públicos, que si bien, realizan una labor “voluntaria”, no menos cierto es que el Estado puede colaborar con una “asistencia” al momento del “pase a retiro”.

En ese sentido, desde la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios se informó que de acuerdo a estadísticas realizadas, “dicha acción no perjudicará a las arcas de la provincia, y es de gran ayuda para quienes ofrecieron su vida activa, al prójimo; heroísmo que muchas veces tiene graves consecuencias en su integridad física, que se manifiestan con el tiempo y se agravan en la vejez”.

Cassani, también fue autor de otro proyecto importante que espera la sanción del senado: la inembargabilidad y la inejecutabilidad de los fondos y bienes del patrimonio de las asociaciones de bomberos voluntarios; a fin de que no pierdan los elementos que con tanto sacrificio pudieron adquirir, a través del accionar de sus cooperadoras o donaciones recibidas.

Al celebrarse hoy, el Día de los Bomberos Voluntarios, Cassani los saludó afectuosamente, con la esperanza de poder dejar para la posterioridad ambas leyes provinciales -entre otras ya aprobadas, que beneficiaron la legalidad de las asociaciones-, enfatizando el agradecimiento por la abnegada función que cumplen.

En declaraciones a la prensa, Cassani señaló: “En la Oficial Inspector Griselda Noemí Saravia, una bombero voluntario de San Roque, quien falleció el año pasado producto del cáncer, enfermedad a la que dio dura pelea, a la vez que continuó trabajando hasta su último suspiro de vida; va mi reconocimiento a cada uno de los bomberos de la provincia, héroes silenciosos y generosos. En Griselda, bombero de San Roque, mi afecto, a todos, que como ella, se sacrifican por la sociedad”, concluyó.