De la Serna confesó que no la pasa bien en escenas de sexo

Volvió a la televisión con un protagónico que se las trae en El Lobista. Por eso, con la excusa de hablar sobre el nuevo programa de El Trece y TNT, Rodrigo de la Serna se prestó a una entrevista radial en la que terminó hablando de todo: las escenas de sexo, su fallido primer beso de ficción, su relación con Adrián Suar, el amor por la música y el orgullo por su hija Miranda, que decidió seguir sus pasos.

“En las escenas de sexo hay que tener mucho cuidado. Son muy complicadas e incómodas. Yo siempre me manejé con mucho respeto frente a otras actrices. En esas escenas parece que hay una intimidad que no hay, porque a veinte centímetros tenés un micrófono colgado, 20 camarógrafos atrás”, explicó en diálogo con el programa Modo Sábado, de Radio Nacional.

“Son escenas delicadas y muy incómodas. Yo las sufro bastante. Hay que estar casi desnudos, compartiendo con un cuerpo con el que uno no tiene confianza. Con personas mirando, no sólo desde los monitores sino que hay personas muy cerca, desde la parte técnica. Y son situaciones incómodas, no tanto relajadas”, reforzó.