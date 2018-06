El empleo en el sector de la construcción aumentó un 15 por ciento en la provincia

Según el último informe del Instituto de Estadística y Registros de la Industria de la Construcción (Ieric), el empleo sectorial aumentó un 15,2 por ciento interanual en Corrientes. Además, en términos intermensuales, logró una mejora de 5,3 puntos y en el acumulado, alcanzó un incremento de 14,1 por ciento.

De acuerdo con las estadísticas publicadas en mayo, en marzo de este año, se contabilizaron en la provincia 7.158 puestos laborales. Es una cifra elevada si se tiene en cuenta que desde octubre de 2017 no supera los 7 mil puestos.

En febrero pasado se registraron 6.798 empleos en la jurisdicción. En enero, fueron 6.502 los trabajos contabilizados. En diciembre del año pasado, en tanto, el registro rondaba los 6.846 puestos.

“El crecimiento del empleo durante marzo se verificó prácticamente a lo largo de la totalidad del país”, expresa el informe de Ieric, recientemente publicado. “Durante el tercer mes del 2018 fueron 23 jurisdicciones, de las 25 en las que se subdivide el territorio nacional, las que exhibieron un incremento mensual en la cantidad de trabajadores registrados, al tiempo que las únicas excepciones fueron las provincias de Río Negro y Santa Cruz, las que no arrojaron variaciones estadísticamente significativas”, marca el estudio.

“Las grandes jurisdicciones fueron claras protagonistas en materia de expansión del empleo sectorial, dando cuenta de 6 de cada 10 nuevos puestos de trabajo creados durante el mes bajo análisis. Esa participación, no obstante, se encuentra en línea con la proporción que estos distritos tienen en la estructura del empleo formal en la construcción. Así, la dinámica de crecimiento más acelerado se verificó en las provincias de la región del Nordeste argentino, aunque con un impacto menos pronunciado a nivel nacional”, sostiene el documento al cual accedió El Litoral.

“La región Metropolitana, en tanto, mostró una evolución poco dinámica, explicada principalmente por la baja tasa de incremento verificada en los municipios del Gran Buenos Aires”, indica el trabajo.

“El proceso de recuperación de la actividad sectorial es significativamente más intenso en el conjunto de las Grandes Jurisdicciones, lo que resulta más expresivo ya que no fue este grupo de distritos el principal afectado por la merma del empleo sectorial durante 2016”, expresa el informe. Esta tendencia, no obstante, generó un incremento en la participación de este conjunto de distritos en la estructura del empleo sectorial.

El Ieric, sin embargo, destaca en su estudio que, pese a que el nivel general de ocupación se mantiene en un sendero positivo, son cada vez más los distritos que presentan un volumen de puestos de trabajo registrado inferior a los de años anteriores.