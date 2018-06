Feminista de Corrientes: “Los abortos ya existen, estamos hablando de su legalización”

Entre las razones de algunos expositores que apoyan el proyecto de despenalización del aborto se encuentran: las cifras de muertes por abortos clandestinos, fallos de tribunales internacionales, la desigualdad que la prohibición genera entre mujeres ricas y pobres, la ineficacia de la criminalización y los efectos favorables que tuvo la despenalización en otros países. En representación de quienes piden voto positivo al proyecto, por Corrientes hablaron en el Congreso referentes feministas, entre ellas Belén Martino, periodista de Monte Caseros.

“La última audiencia del debate contó con fuertes posturas a favor y en contra. Los ministros de Salud, el actual y el anterior, hicieron hincapié en las cifras sobre aborto en el país. Buscan una solución. Hay un protocolo que se debería aplicar en las provincias en algunos casos y no se aplica, sumado a que Corrientes se ha declarado provincia pro vida”, dijo ayer Martino a El Litoral.

Respecto a las audiencias, expresó: “Me llamó gratamente la atención la presencia de muchos presidentes de centros de estudiantes de colegios que hablaron de la falta de implementación de la ley de educación sexual integral”. “El ex ministro de Salud habló de la presión que tuvo desde la Iglesia para no implementar esta ley”, recordó.

“El mismo ministro Rubinstein habló de que la despenalización va a reducir la muerte materna. Las dos posturas son aceptables y respetables. Las feministas pedimos la legalidad del aborto y los pro vida sostienen que esto aumentará la cifra de abortos. Los abortos ya existen, estamos hablando de su legalización”, opinó la referente de género local.

Por último indicó: “La mayoría de los que estamos a favor del proyecto pedimos que las diputadas y diputados cumplan la función pública en cuanto a políticas públicas que busquen el bien común. Cuando se tiene esa función se deben dejar las creencias y valores en la casa”.