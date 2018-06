Gabis: “Lo que hicimos con Manal fructificó y está vivo”

Por Paulo Ferreyra

“Este país tiene una tendencia demasiado marcada al olvido. Hay esa tendencia al olvido. Destruir lo que había antes y después construir sobre la nada. No somos cuidadosos u observadores de nuestro pasado; ni mucho menos conservadores de nuestro pasado. Pero ahora, por alguna extraña razón, la juventud se ha interesado en lo que hice y en lo que sigo haciendo”, deslizó Claudio Gabis en una charla durante una reciente visita a Corrientes.

La presentación del músico llegó de la mano de la producción de “Blues en el Río” y “Ruidos del Monte”. Gabis, el ex Manal, arribó por segundo año consecutivo a Corrientes, esta vez para la celebrar sus 50 años haciendo blues y rock.

Gabis fue un pionero en buscar y escuchar música de afuera. Sobre todo el blues norteamericano. “Ahora ya no busco tanto”, advierte. “Sigo buscando pero mucho menos. Desde hace algunos años lo que busco está adentro. Más que estar pendiente en el exterior y buscar cosas que vengan de un lugar u otro, lo que hago es buscar en mí y nutrir mis propios sentimientos”, cuenta.

La propuesta musical del viernes incluyó temas clásicos y también hubo sorpresas. Habíamos pactado la entrevista un domingo a la noche vía mensaje de texto. Finalmente, el día de la entrevista sus ocupaciones lo sobrepasaron. Fueron algunas idas y venidas hasta que una tarde noche nos comunicamos. “Te pido disculpas pero entre las giras y las clínicas de guitarra me queda poco tiempo. Perdón por la demora y por el poco tiempo”, vuelve a excusarse Claudio Gabis.

“Para esta gira de celebración por los 50 años me preparo viajando de un lugar a otro. Estoy en plena gira y no hay ninguna preparación especial más que ir de un lugar a otro y viajar todo el día. No hago ejercicios espirituales ni musicales, simplemente voy laburando y haciendo mis cosas. Esta celebración me pone muy feliz”, subraya y hace una pausa. El buen sentido del humor nos lleva a la conferencia o entrevistas de su par, el recordado guitarrista Norberto Pappo Napolitano.

— ¿Qué lo pone más feliz de esta celebración?

— Me pone feliz saber o poder palpar que aquello que hice hace 50 años con Manal es algo que fructificó y está vivo. Estas cosas me llenan de orgullo y ponen muy contento.

— De todos esos años, ¿cuáles son los recuerdos que están más frescos?

— En principio, de los inicios tengo el orgullo de haber hecho algo que tiene valor y sigue siendo apreciado, vigente, vivo. De los últimos años lo más valioso para mí es poder hacer esta gira que me permite conocer el país, recorrer Argentina. Vos sabés que yo conocía Buenos Aires y Capital, ahora estoy contento de poder viajar por diferentes partes del país y conocer distintas ciudades.

— En estas giras se habrá encontrado con muchos jóvenes que tienen la mirada en sus obras, ¿le sorprende este seguimiento?

— Vos sabés que me sorprenden muchísimo estas cosas. Este país tiene una tendencia demasiado marcada al olvido. Hay esa tendencia al olvido, destruir lo que había antes y después construir sobre la nada. No somos cuidadosos u observadores de nuestro pasado; ni mucho menos conservadores de nuestro pasado. Pero ahora, por alguna extraña razón, la juventud se ha interesado en lo que hizo y en lo que sigo haciendo. Esto es una garantía de que voy a poder seguir viviendo unos años más y de que mis obras tendrán una trascendencia mayor de la que esperaba que tuviera.

— Su música, más allá de que usted ahora se presente como solista, da la impresión de que siempre es colaborativa, ¿es así?

— La música debe ser colaborativa. Creo que esa es la clave. En la música hay que colaborar desde escucharse hasta darse lugar en la interpretación o la creación. Hay que ser generoso, lo soy tanto como el resto de los músicos. Tenemos que darnos lugar y hacer esto con la participación de todos.

Ser colaborativo mejora mucho el resultado final de la música. El público escucha algo más que un tema. El público está escuchando el resultado del producto de la combinación momentánea de los sentimientos de los músicos y de las ganas de hacer música. Creo que tenemos en este sentido un fuerte sentido de la música del jazz.

— ¿El círculo se completa con el público o no?

— Sin dudas, el público es imprescindible. Nosotros tocamos para la gente. El público es el objetivo de lo que uno hace. Sé de artistas que prescinden del público, para los cuales les da igual que haya público o no. Para mí, en cambio, es imprescindible la relación con el público.

Si me permitís, clasifico esta relación como amorosa. Es una relación donde la seducción, la conquista y la correspondencia, el entendimiento y la empatía con el público es fundamental.

— Fue protagonista del primer concierto de rock argentino, ¿podría dar algunas características de por qué este fue el primer concierto de rock?

— Desde mi punto de vista, fuimos los protagonistas. En principio la característica sería el tipo de propuesta, la música, la presentación en un teatro grande, el tipo de público que estaba en búsqueda de una nueva corriente cultural. También podía sumar el entorno cultural, estar inscripto en una corriente cultural. Además teníamos la ambición, tanto de los músicos como del público, de cambiar el mundo. Estas son características del fenómeno que hoy llamamos rock, que no es rock & roll, que es un género. El rock es un movimiento estético, ideológico, cultural, plástico, musical, creo que todo esto tuvo su primera manifestación musical en aquel concierto de Manal y Miguel Abuelo el 12 de noviembre de 1968.

— Eran conscientes de lo que estaban haciendo, ¿qué recuerdo tiene presente de aquel acontecimiento?

— Lo que más recuerdo de aquel concierto fue que uno de los asistentes, Luis Alberto Spinetta, subió al escenario cuando terminó el show y dijo: “¿Se dan cuenta de lo que está comenzando hoy?”. Efectivamente, nos dábamos cuenta y él también se daba cuenta de que se estaba gestando un movimiento importante en el país.