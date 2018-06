Gremios gestionan discusión en Hacienda y Suteco reclamará con paro nacional

El viernes, la ministra de Educación, Susana Benítez, recibió a representantes de cinco gremios. Estos, no obstante, avanzarán con gestiones para abrir una mesa salarial en Hacienda. El Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) no fue convocado al encuentro y mantendrá su agenda, con la adhesión al paro nacional, convocado por la CTA para el 8 de junio.

Del encuentro del viernes participaron referentes de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acpd), de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (Amet), del Movimiento por la Unidad Docente (MUD), del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y de la Unión Docentes Argentinos (UDA). Los funcionarios recibieron a lo gremios que a principios de año rubricaron el acta de acuerdo con el Gobierno provincial.

El temario consistió en conformar una mesa de gestión que incluya temas laborales y pedagógicos. Sin embargo, no se abordó la cuestión salarial, por lo cual, los sindicalistas solicitarán la apertura de un espacio de diálogo en el Ministerio de Hacienda.

“En principio es importante, más allá de la demora con la que se ha actuado, es un paso fundamental para retomar el diálogo. Creo que a partir de la reunión de hoy podemos empezar a retomar el camino que no debimos haber dejado”, dijo a Radio Dos el secretario general de Amet, Rufino Fernández, respecto de la reunión en Educación. “Hemos planteado la reunión desde dos aspectos. Uno es el salarial y el otro es el educativo, que tiene que ver con cuestiones pedagógicas y laborales de los docentes. Creo que vamos a poder recomponer la Junta de Clasificación, de Disciplina, supervisores, el Consejo General de Educación”, expuso el gremialista.

“Decidimos una mecánica de trabajo que es ir fijando temas puntualmente, ahora vamos a tocar los salarios docente que vienen con mucha demora, el gremio va a mandar técnicos para reubicaciones y salarios demorados, y el Ministerio va a poner sus técnicos para ir resolviendo estos puntos”, sostuvo.

No obstante, aclaró que “el tema salarial vamos a plantearlo en el Ministerio de Hacienda que es donde vamos a ir a discutirlo. Vamos a solicitar retomar la discusión salarial, porque han sucedido cosas en el camino que hacen necesario volver a rever”, expresó.

Por su parte, el titular de Acdp, José Gea, expresó a El Litoral que solicitaron a la ministra la apertura de las conversaciones salariales, quien se comprometió a trasladar la inquietud al área de Hacienda. Por lo que se desdoblarán las conversaciones. El gremialista indicó que un 15 por ciento anual es insuficiente con una inflación proyectada en un 30 por ciento anual.

Por otra parte, desde Suteco confirmaron que no fueron convocados a la mesa, posiblemente porque no habían rubricado el acta de acuerdo. No obstante, su titular indicó a El Litoral que “esperan ser convocados”, aunque cuestionó esta modalidad de trabajo.

“Nosotros deberíamos discutir en mesa paritaria, como lo dice la ley, con una agenda específica y que incluya salarios porque sino no es serio”, remarcó Ramírez.

El titular del área explicó que son varios los temas en carpeta, entre ellos, la designación de supervisores en niveles educativos, las designaciones consideradas irregulares, sin pasar por la Junta de Clasificación.

“Nosotros formalizamos varias veces el pedido en el Ministerio para que nos reciban, pero no hemos tenido respuesta y somos el gremio con más representados en la provincia”, expresó el sindicalista.

Suteco llevará una agenda disímil, en este sentido, a los otros gremios y avanzará con una adhesión al paro nacional convocado por la CTA y Ctera para el viernes 8 de junio. Además, están a la espera de la definición del respaldo de la CGT nacional.

Por otra parte, en la semana se delinearán acciones con organizaciones sindicales y movimientos sociales, de cara a una movilización provincial hasta Casa de Gobierno. A estas manifestaciones también se sumarían empleados municipales y representantes de oficinas nacionales, según informó a El Litoral uno de los referentes de ATE Corrientes, Walter Zamudio.

Suteco reclama un aumento al básico del 30 por ciento, en consonancia con las proyecciones de inflación. También un salario inicial de 19 mil pesos para superar la línea de pobreza, que hoy ronda los 18.600 pesos.