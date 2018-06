Los autonomistas, sin quórum en un fallido intento por reunir a la Convención

El Partido Autonomista no logró ayer el quórum necesario para reunir a la Convención. Un sector del autonomismo intentó apurar una reunión de convencionales para tratar distintos puntos, pero no logró el apoyo necesario de la mayoría de la dirigencia. El cónclave estaba convocado por el sector que lidera el ex diputado Raúl Alfonso.

Los autonomistas tenían previsto adecuar su Carta Orgánica a la Ley de Paridad de Género y también modificarla en lo que hace al sistema a utilizar en la adjudicación de convencionales, dado que cuando coinciden las elecciones comunales con las nacionales los votos a obtener u obtenidos en alianza se tornan indeterminables, ya que se vota con boleta genérica. La convocatoria surgió desde el sector del ex diputado Alfonso, y por segunda vez no se logró reunir a la totalidad de la Convención.

La primera reunión estuvo convocada para el 19 de mayo, pero las intensas lluvias y condiciones climáticas impidieron el encuentro.

La situación fue distinta ayer, ya que el sector liderado por Alfonso no pudo lograr el quórum necesario para reunir a la Convención. Ahora existen más incertidumbres que certezas respecto a la fecha en que se reunirá, ya que un sector pretende que se reúna el próximo sábado y el grupo liderado por Alfonso insiste en que el encuentro sea el domingo próximo.