Piden mejoras para personal becado de Desarrollo Social

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Corrientes manifestaron su preocupación por personal becado dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Por este motivo, solicitaron una audiencia con el titular del área, Federico Mouliá.

“Hemos pedido desde ATE que se resuelva la cuestión salarial, que no se discrimine a las trabajadoras porque no cobran en tiempo y forma”, expresó a El Litoral uno de los referentes de la organización sindical, Walter Zamudio. El sindicalista explicó que los estatales provinciales cobran a partir del 26 y el personal becado del 10 al 15 de cada mes.

Además, de ser trabajadoras que se encuentran en situación de precarización porque no perciben ningún plus, no tienen obra social, tampoco aportes patronales. El salario promedio es de 5.500 pesos, pese a realizar tareas de planta permanente, según denunció el dirigente sindical.

“La mayoría son compañeras que trabajan en los jardines maternales, les dejamos nuestros hijos, es una tarea muy delicada”, manifestó Zamudio. También se encuentran en esta situación empleadas que realizan tareas administrativas, como así las cuidadoras de los adultos mayores en el Hospital Geriátrico, según confirmó el dirigente sindical a El Litoral.

A la vez, hay personal becado que se desempeña en Hogares de Niños y de Adolescentes. “Deben atender situaciones complejas”, sostuvo Zamudio, al tiempo que remarcó la necesidad de avanzar con la reinvindicación de las trabajadoras en estas áreas muchas veces no reconocidas, no remuneradas, acorde con sus funciones.