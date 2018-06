Preocupan fallos contra el Municipio por subsidios no rendidos por el ex intendente

“Estamos preocupados porque varias sentencias están ya en proceso de ejecución y eso implica descuentos en la coparticipación municipal. Esto responde a que la anterior gestión recibió subsidios de la Provincia pero no presentó las rendiciones correspondientes”, aseveró a El Litoral el concejal de Concepción del Yaguareté Corá, Fredy Montenegro. Por eso, comentó que pidieron informes al Tribunal de Cuentas de la Provincia sobre el monto total de los reclamos. En paralelo, la actual administración municipal realiza los trámites legales para intentar evitar embargos.

En este contexto, el citado edil comentó que “de acuerdo a lo que nos manifestaron desde el Ejecutivo es que al tratarse de la anterior administración y recursos que recibieron años atrás, se complica poder ahora intentar presentar facturas ya que no las encuentran”. Seguidamente, agregó que “al tomar conocimiento de esta situación y lo que significaría para las arcas comunales que se ejecuten embargos, desde el Concejo se aprobó un pedido para que el Tribunal de Cuentas nos informe sobre cuáles eran los aportes recibidos que no fueron rendidos, como así también el monto total”.

Recibieron una respuesta a ese requerimiento y los subsidios no rendidos “superan el millón de pesos”, indicó Montenegro, quien añadió que “aparentemente eso no sería todo. Aún restaría computar otros casos”.

“Por eso estamos preocupados”, insistió el integrante del legislativo municipal de Concepción del Yaguareté Corá.

Sobre los pasos a seguir, manifestó que “la Municipalidad, de acuerdo a lo que tengo conocimiento, está tratando de evitar que los fallos se traduzcan en embargos de recursos de la cuenta comunal. Mientras que nosotros en el Concejo vamos a evaluar si amerita o no realizar o acompañar algún tipo de presentación judicial contra quienes puedan ser responsables de esta situación”, expresó a este diario.

En este punto aclaró que “es un tema sobre el cual se dialogó en el recinto pero todavía no resolvimos nada. Es decir, no hubo una moción y posterior votación sobre algún tipo de medida”.