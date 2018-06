Revidatti: “Educar en valores para discernir, acompañarla en el embarazo y que nazca con amor”

El doctor Alfredo Revidatti habló en la última audiencia en el Congreso en representación de las personas que están “a favor de las dos vidas”. El funcionario del Ministerio de Salud de la Provincia dijo que las cifras de muerte materna por aborto intencional no son altas y cambió el lema de la campaña a favor del proyecto por otro: “Educar en valores para discernir, acompañarla en el embarazo para que nazca y que nazca con amor”.

Respecto a la exposición del ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, dijo: “Mostró números pero no fue concreto, debería aclarar algunos puntos, presentó una postura pro aborto. En realidad, en el año 2017 hubo 31 muertes maternas por todas las causas en Corrientes, no por aborto. No se puso de manifiesto el derecho de las dos vidas y la deuda que él mismo dijo sobre los consultorios médicos. Muchos de los que estábamos en ese lugar escuchándolo no lo aplaudimos, sí las feministas”.

“Me llamó la atención que no haya hablado de la educación sexual como lo había planteado desde un principio. Había mucha gente ese día en Diputados, creo que la diferencia de votos será muy poca. Inclusive hay una encuesta que indica que la votación del 13 de junio será muy pareja”, expresó ayer Revidatti a El Litoral.

Cabe recordar que diputados pro vida presentaron un “contraproyecto” que pone el acento en que el “niño por nacer” tiene “derecho inalienable a la vida como primer derecho humano, fuente y origen de todos los demás, razón por la cual no puede quedar a merced de persona alguna”.

En la provincia se han realizado marchas “por el niño por nacer” que fueron multitudinarias. El arzobispo Andrés Stanovnik y también desde los colegios católicos promovieron concurrir a estas movilizaciones. Esta semana habrá un día destinado a rezar para que los diputados puedan elegir a favor de las dos vidas y el próximo domingo habrá una “oleada por la vida”.