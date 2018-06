Sportivo derrotó a Curupay y le brindó la clasificación a Lipton

En un accidentado cotejo que dejó como saldo seis expulsiones, Sportivo Corrientes venció ayer por 3 a 2 a Curupay, al que le frustró la posibilidad de meterse en la final del Torneo Preparación de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol.

El partido correspondiente a la quinta fecha de la zona B se jugó en la fresca tarde de ayer en cancha de Alvear.

Este resultado clasificó a Lipton como el mejor equipo de este grupo. En el peor de los casos para el conjunto Azul (en caso de perder hoy contra San Marcos) se daría un triple empate en el primer lugar compartido con Curupay y Sportivo (cada uno de estos equipos con 7 puntos), pero correría con ventaja en la comparativa de los resultados entre sí (le ganó a Sportivo y empató con Curupay, mientras que Sportivo ayer se impuso a Curupay). De más está decir, que si Lipton gana o empata hoy, no necesitará recurrir a esta comparación.

Durante el triunfo de ayer Sportivo contó con una figura sobresaliente, Diego Zamudio, el mejor jugador de la cancha, autor del primer gol y pesadilla constante de los defensores del Maderero.

Pero antes de los goles, y luego de un par de situaciones desperdiciadas por Curupay, a los 33 minutos del primer tiempo se produjo un incidente en el campo de juego cuando fueron a buscar un balón José Domínguez y Edgar Franco, uno del Albiverde y el otro del Maderero. Franco cometió una dura infracción a la que Domínguez contestó con una agresión, poco habitual en un jugador que siempre fue sinónimo de cordura.

Como consecuencia de esto se provocó un tumulto entre los jugadores de ambos equipos, incluidos los suplentes. El bochorno duró aproximadamente 7 minutos y cuando sobrevino la calma el árbitro Víctor Vallejos expulsó a Franco y Domínguez, y a los suplentes del Albiverde Daniel Ugolini y Juan José Araujo por increpar a la terna arbitral. El primer tiempo no ofreció mucho más.

Para el complemento, a los 2 minutos Zamudio abrió la cuenta cuando les ganó a todos en un centro, cabeceó y el arquero rechazó -al medio del arco- pero rapidísimo tomó el balón y remató entre varias piernas para convertir el 1 a 0.

Esto desarmó por completo a Curupay, que desde ese momento, perdió la brújula. Asimismo, Nicolás Segovia empató el partido a los 22 minutos con un cabezazo espléndido, luego de un centro de Jorge Alegre González.

El Maderero se mostró frágil atrás y Zamudio se encargó de quedar varias veces mano a mano con el arquero Daniel López. Walter Chapo llegaba por derecha y Zamudio por izquierda. Justamente fue Chapo quien a los 29 minutos llegó al fondo y metió un centro para que con su aparición el zaguero Mauricio Esquivel, también con un golpe de cabeza, marque el 2 a 1.

A los 40 minutos Juan Encinas rechazó largo y la pelota llegó a los pies de Chapo que le ganó a sus marcadores Esteban Valenzuela y Alegre González y dejó sin posibilidad de reacción al golero López con un tiro fuerte y bajo, al rincón derecho del arco. En su festejo Chapo recibió la tarjeta roja luego de sacarse la camiseta.

Con un jugador de más, Curupay intentó reaccionar en las últimas acciones y consiguió descontar el marcador, aunque no le alcanzó para evitar la derrota. Finalmente a los 46 minutos luego de un centro de Alegre González, Valenzuela alcanzó a empujar el balón prácticamente debajo del arco, pero ya Sportivo había dado la nota de la jornada.

“Popu” celebró

con un triunfo

En cancha de Alvear, en el partido que abrió la jornada de ayer, por la quinta fecha zona B de la División B, el ascendido Deportivo Popular le ganó 1 a 0 a Rivadavia con gol de Javier Ayala a los 32 minutos del segundo tiempo.