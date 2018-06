Taragüy fue contundente en Posadas

Ofensiva. Víctor Rolón apoya uno de los nueve tries de Taragüy frente a Centro Cazadores.

El saldo para los equipos correntinos en la primera fecha del Torneo Regional NEA 2018 de rugby fueron un triunfo y dos derrotas. La única victoria la consiguió Taragüy en su visita a Posadas donde le ganó de manera contundente al recién ascendido Centro Cazadores por 61 a 3.

En tanto, Aranduroga cayó con Aguará en Formosa por 18 a 10, mientras que San Patricio también perdió, pero en la capital misionera, contra Capri 22-8.

En el restante juego de la jornada inaugural, Sixty le ganó como visitante a Regatas Resistencia por 34 a 13. Mientras que el actual campeón, Curne, tuvo fecha libre.

Taragüy le hizo sentir el rigor de la nueva categoría a Centro Cazadores y le propinó una abultada caída. El partido no tuvo equivalencia. Cuando el equipo misionero, superado técnicamente, bajó su condición física, fue ampliamente superado. El conjunto correntino apoyó nueve tries para consolidar la clara victoria.

En la primera etapa, las energías le ayudaron a contener a un Taragüy que jugó casi todo el partido en terreno adversario y en posición de ataque para adelantarse 22 a 0.

Y si en el primer tiempo, con Centro aguantando la mayor parte del desarrollo, Taragüy sacó esa ventaja, en la segunda etapa la diferencia se hizo aún mayor. Seis tries más apoyó el actual subcampeón que, promediando la etapa y con el partido definido, cambió gran parte del equipo.

Perdió Aranduroga

En Formosa, Aranduroga trastabilló frente a Aguará. El equipo correntino abrió la cuenta a través de un penal convertido por Enzo González, pero después el local, empujado por sus delanteros, dio vuelta el marcador con la aparición del juvenil Agustín Espínola que anotó dos tries, el segundo después de interceptar un pase entre los centros correntinos.

En el complemento, no hubo variaciones ni en el juego ni en el tanteador, parecía un calco de lo que sucedió en el principio. A los 28 recién hubo movimiento de resultado, Emiliano Ballejo acertó un penal. Minutos después, los correntinos alcanzaron su try convertido, Agustín Páparo cerró una interesante jugada donde intervinieron los backs hasta hacer llegar la pelota a una de las puntas.

En los instantes finales, los locales se dedicaron a realizar un juego de control y hacer que corra el reloj, apelando a la experiencia y al juego de los delanteros. Tanta fue la tenencia de la pelota que forzó un penal de la defensa Cebra que Ballejo intercambió por puntos para definir el pleito.

Caída de San Patricio

En Posadas, la excelente pegada de Sebastián Falero fue determinante para la victoria de Capri sobre San Patricio, teniendo en cuenta que el apertura y capitán del equipo misionero aportó 17 de los 22 tantos con cinco penales y una conversión, mientras que el segunda línea, Francisco Alvarez, fue el encargado de apoyar el único try local.

Por su parte, los Santos sumaron sus ocho puntos por intermedio del medio scrum, Marcos Gómez Escobar, autor de un penal y un try.

La gran virtud de Capri ayer fue presionar a su rival desde el inicio, forzando errores en la defensa correntina que fueron muy bien aprovechados por el pie de Falero.