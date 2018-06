Uruguay eliminó a Portugal y se clasificó a los cuartos de final

La Selección de Uruguay se clasificó a cuartos de final del Mundial tras eliminar a la selección de Portugal por 2 a 1 en el Estadio Olímpico de Sochi. Edinson Cavani fue la figura del partido, convirtió los dos goles del triunfo y se fue lesionado a los 70 minutos.

Cristiano Ronaldo no protagonizó su mejor partido y no pudo estirar su cuenta goleadora. Pepe, su ex compañero del Real Madrid, fue el autor del empate a los 55 minutos. Con la derrota, la estrella lusa se despidió del Mundial el mismo día en el que lo hizo su clásico rival, Lionel Messi.

Uruguay golpeó primero sobre el inicio del partido. La selección charrúa sorprendió al equipo portugués con Luis Suárez y Edinson Cavani a los seis minutos. El atacante del Barcelona tiró un centro por la banda izquierda y el del PSG logró conectar el balón para abrir el marcador.

Uruguay esperó y Portugal apretó. Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva, por las bandas, fueron las cartas de peligro que mostró el conjunto europeo en ataque para buscar el empate. Los dirigidos por el "Maestro" Tabárez buscaron lastimar en los contraataques.

El primer tiempo fue perdiendo intensidad con el correr de los minutos y comenzó a ser un duelo disputado y trabado en mitad de cancha, con escasas situaciones de gol para ambos.

La selección de Fernando Santos salió más decidida en el complemento. Los primeros minutos de la segunda parte fueron para Portugal, que volvió a buscar con constancia el gol de la igualdad.

Tal fue la insistencia, que lo consiguió. Pepe se impuso en el área charrúa y superó en altura a los defensores para marcar de cabeza tras un centro de Bernardo Silva desde un tiro de esquina.

Uruguay reaccionó al instante. En el primer ataque del conjunto sudamericano, en la segunda mitad, terminó en gol. A los 60 minutos, una excelente habilitación de Rodrigo Betancur concluyó en un espectacular gol a colocar de Edinson Cavani desde afuera del área.

A los 70 minutos los lusos pudieron igualar con un insólito error de Fernando Muslera, quien salió a cortar lejos de los tres palos y perdió la pelota. Bernardo Silva recogió el rebote y disparó por encima del travesaño. El susto no había acabado para los sudamericanos, ya que, en el mismo momento, Edinson Cavani salía lesionado y pidiendo el cambio.

Sobre el final hubo una última chance para el equipo luso que no pudo concretar. Con la derrota, Portugal se despidió de la máxima cita futbolística con una victoria, sobre Irán, dos empates y una derrota.

La selección uruguaya ganó los cuatro partidos que jugó hasta el momento, siendo contra Rusia el resultado más holgado (3-0). Ahora deberá preparase para enfrentar a uno de los candidatos a ganar la Copa, Francia, que llegó a cuartos de final tras vencer a Argentina por 4-3.