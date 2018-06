Una correntina estará al frente de una embarcación de Prefectura

Por primera vez una mujer será la capitana de un guardacostas de la Prefectura Naval Argentina (PNA). La embarcación que estará a cargo de la subprefecta, Lorena Franceschi, fue presentada ayer en el día de esa fuerza de seguridad. Se trata de una de las dos lanchas artilladas que fueron sumadas a la lucha contra el narcotráfico.

"No hay otra palabra para decir que orgullo. Todos mis compañeros me felicitaron. Soy la primera mujer de mi promoción que llega a capitana. Mi promoción fue la segunda en la historia de la Prefectura en la que egresamos mujeres", dijo Franceschi.

Las dos lanchas artilladas de la clase Shaldag fueron adquiridas a Israel. Entre las características de esos navíos se destaca su velocidad, unos 48 nudos (90 kilómetros por hora), y el poder de fuego que aporta la ametralladora pesada calibre 50 instalada en la proa. Otras dos unidades similares serán puestas en servicio antes de diciembre próximo, según se informó en el acto que fue encabezado por la vicepresidenta Gabriela Michetti , la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , y el prefecto general Eduardo Scarzello.

Una de las lanchas artilladas que fueron presentadas hoy

La subprefecta Franceschi, de 34 años, relató emocionada el momento en que fue informada sobre su nueva responsabilidad. "El año pasado me dieron la noticia y no lo podía creer. Nunca me creí algo especial, seguí haciendo mi trabajo, pero de repente la alegría me invadió el alma", contó.

ranceschi, junto con sus 10 subordinados, fue enviada a Israel durante un mes como parte del entrenamiento para sacarle la mejor utilidad posible a la embarcación. "Fuimos a Israel para adiestrarnos. Esto es todo nuevo y aprendimos desde cero para ver cómo funciona. Es un sistema avanzado. En 30 días logramos estar en condiciones de operar . Es un salto en tecnología importante. Nos ayudará para no quedar atrás del delito. Podía ser frustrante terminar superados por las veloces lanchas de delincuentes, pero la verdad es que esto vuela. Es como una Ferrari", dijo en el puesto de mando del nuevo guardacostas.

Frente al nuevo desafío profesional, la subprefecta recordó sus primeros sueños de navegar. Fue en su ciudad natal, en la correntina Loreto . Tenía 12 años y la Prefectura había organizado un desfile por el 25 de Mayo. En ese momento decidió su vocación. Hoy se transformó en la primera mujer de la fuerza en conducir una nave de esas características. "Desde el primer día que me embarqué no dejo de pensar en lo que estoy viviendo, ser la capitana de este barco es más que un orgullo", contó.

En la relación con sus compañeros dice que ser mujer no es un problema. Nunca tuvo una situación complicada por cuestiones de género. "Tal vez hay cierta resistencia en la gente más grande. Por ahí no saben cómo tratarme, no saben cómo llamarme si capitán o capitana. Si estamos un lugar tal vez se levantan o no. Pero con el tiempo se va viendo que soy una más y que somos compañeros más que mujer y hombre", detalló

En pocos días partirá hacía Posadas, Misiones para instalarse allí y comenzará a trabajar con su nueva embarcación. La zona de trabajo abarcará más de 1000 kilómetro, incluso con vigilancia en la zona conocida como la triple frontera. "El desafío es grande, pero estoy más que preparada", aseguró Franceschi.

La amenaza narco

"Somos testigos de la incorporación de dos embarcaciones patrulleras policiales rápidas Shaldag MKII, de un total de cuatro previstas, dotadas de la más alta tecnología y con las cualidades técnico operativas indispensables para patrullar la región norte y específicamente, para luchar contra el narcotráfico", dijo el prefecto general Scarzello,

Y agregó: "Sabemos que el narcotráfico, ese poder subterráneo que corrompe a la sociedad, es junto con sus delitos conexos, una amenaza a la seguridad y a los intereses de la nación. Por eso la lucha contra esas organizaciones delictivas constituye en uno de los ejes de la política criminal y una misión institucional irrenunciable".

El jefe de la Prefectura Naval señaló que las embarcaciones llevarán las denominaciones GC 195 Guaraní y GC 196 Mataco (esa será la lancha artillada que tendrá a cargo la subprefecta Franceschi). Estarán destinadas al patrullaje en un sector asignado entre las ciudades de Corrientes y Puerto Iguazú.