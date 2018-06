Ocho mujeres acusan de acoso sexual al director de cine chileno Nicolás López

López, de 35 años, ganó notoriedad con sus comedias "Qué pena tu vida", "Qué pena tu boda" y "Qué pena tu familia", que tienen un enfoque desde el punto de vista femenino, como marca la revista "sábado" del periódico chileno El Mercurio.

Pero en esa revista fue acusado de convocar a mujeres a castings sábana para tener relaciones sexuales a cambio de trabajo. Al menos ocho de esas mujeres contaron su historia públicamente.

"Proyectó en una pantalla gigante un video de una famosa chilena de la televisión teniendo sexo con él. Ante mi mirada de shock me explicó que todas las actrices tenían que hacer este tipo de cosas para demostrar que eran buenas", denunció la actriz y periodista Daniela Ginestar.

Ginestar relató que López también se "masturbó" frente a ella. "Tuve la reacción de escapar, pero me dijo que si yo me impactaba con esas cosas, entonces que me dedicara a otra cosa", agregó.

Otras actrices relataron el enloquecedor acoso sexual al que las sometió el director, tanto a través de las redes sociales o en persona. En el caso de María Vidaurre, el avance de López se produjo cuando tenía 17 años.

La actriz Lucy Cominetti reveló que el director la acosó durante un viaje del elenco al Festival de Cine de Valdivia en 2009. "Estábamos en una fiesta y él me trataba de dar besos", recordó.

Por su parte, la actriz y modelo Josefina Montaner relató lo que vivió hace cuatro años en una reunión con López que no resultó ser tan profesional como ella esperaba.

"Pensé que solo íbamos a hablar de trabajo, pero la situación terminó siendo sumamente incómoda. Me dijo, literalmente, si me podía agarrar la teta", agregó.

López negó los hechos y aseveró que "hay muchos chistes, cosas que uno ha dicho. Soy soltero y he vivido distintas situaciones, pero ninguna que pueda decir que sea grave o delictual afortunadamente".

En abril pasado, la justicia chilena abrió una investigación en base a testimonios de mujeres que denunciaron por abuso sexual al director Herval Abreu, conocido como el zar de las telenovelas chilenas.